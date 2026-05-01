Κριτική στο μανιφέστο για την «κυβερνώσα Αριστερά της νέας εποχής», που δημοσίευσε σήμερα το «Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας» άσκησε σε ανάρτησή του ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι τα περισσότερα από τα στοιχεία του κειμένου, το οποίο έχει επιμεληθεί 12μελής ομάδα στελεχών υπό τον Γιώργο Σιακαντάρη, περιέχονται στο πρόγραμμα του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην ανάρτησή του ο βουλευτής θέτει σειρά ερωτημάτων και επισημάνσεων για βασικούς άξονες πολιτικής, κάνοντας λόγο για ελλείψεις και «κρίσιμες παραλείψεις» σε ζητήματα οικονομίας, δημόσιων υποδομών και κοινωνικής πολιτικής.

«Η ενότητα των προοδευτικών -δημοκρατικών-αριστερών δυνάμεων πρέπει και θα υπάρξει όταν βασιστεί σε ένα πρόγραμμα που θα είναι κοινωνικά αναγκαίο, λαϊκά κατανοητό -σε σύγκρουση με την ολιγαρχία της διαπλοκής- εφαρμόσιμο στο σήμερα από μια αριστερή-προοδευτική κυβέρνηση για να αλλάξει τους όρους ζωής της εργαζόμενης πλειοψηφίας και της νέας γενιάς», καταλήγει ο κ. Πολάκης.

