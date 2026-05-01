Τραγωδία σημειώθηκε την Παρασκευή 1 Μαΐου στο Τέξας, όταν μικρό δικινητήριο αεροσκάφος τύπου Cessna συνετρίβη σε δασώδη περιοχή, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι πέντε επιβαίνοντες, οι οποίοι κατευθύνονταν σε τουρνουά pickleball.

Σύμφωνα με αξιωματούχους και μαρτυρίες, το Cessna 421C κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα προς το Εθνικό Αεροδρόμιο New Braunfels, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία κατέπεσε και τυλίχθηκε στις φλόγες. Παρά το γεγονός ότι πετούσε παράλληλα με δεύτερο αεροσκάφος που είχε τον ίδιο προορισμό, δεν υπάρχουν ενδείξεις σύγκρουσης στον αέρα.

Ανησυχία προκλήθηκε λίγο πριν τη συντριβή, όταν ο πιλότος του δεύτερου αεροσκάφους ανέφερε μέσω ασυρμάτου απώλεια επαφής με το Cessna. Την ίδια εικόνα μετέφερε και ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας, σημειώνοντας ότι το αεροσκάφος κινούνταν ακανόνιστα και εξαφανίστηκε από τα ραντάρ, γεγονός που οδήγησε σε κινητοποίηση των αρχών.

Five people died in a small plane crash near Wimberley after the aircraft went down late Thursday, Hays County officials said Friday.



Νεκροί είναι ο πιλότος και τέσσερις επιβάτες, οι οποίοι μέχρι το απόγευμα της ίδιας ημέρας δεν είχαν ταυτοποιηθεί. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Wimberley, περίπου 70 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Όστιν, όπου εντοπίστηκε ο καμένος σκελετός του αεροσκάφους ανάμεσα σε δέντρα.

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν ισχυρό θόρυβο τη στιγμή της πρόσκρουσης. «Άκουσα μια δυνατή σύγκρουση, σαν σεισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά η Stacey Rohr, προσθέτοντας ότι «φαινόταν σαν το πίσω μέρος του σπιτιού μου να είχε τυλιχθεί στις φλόγες».

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Αμαρίλο περίπου δύο ώρες πριν το δυστύχημα, συνοδευόμενο από δεύτερο αεροσκάφος που προσγειώθηκε κανονικά. Δεδομένα πτήσης δείχνουν ότι το Cessna πραγματοποίησε απότομη στροφή και έχασε γρήγορα ύψος, πέφτοντας από τα 13.600 στα περίπου 7.000 πόδια πριν χαθεί το σήμα του.