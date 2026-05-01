Ένα ακόμα βήμα για την παραμονή στην κατηγορία έκανε η Λιντς, η οποία στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής της Premier League επικράτησε με 3-1 της Μπέρνλι.
Η Λιντς άνοιξε το σκορ στο 8’ με μακρινό σουτ του Σταχ και ο Όκαφορ στο 52ο έκανε το 2-0. Ο Κάλβερτ – Λιούιν στο 56’ πέτυχε το τρίτο τέρμα των γηπεδούχων.
Η Μπέρνλι το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει στο τελικό 3-1 με τον Τσαούνα στο 71’. Η Λιντς, είναι πλέον στο +9 από τη 18η, Τότεναμ.
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής:
Παρασκευή 1 Μαϊου
Λιντς-Μπέρνλι 3-1
Σάββατο 2 Μαϊου
Γουλβς-Σάντερλαντ (17:00)
Μπρέντφορντ-Γουέστ Χαμ (17:00)
Νιούκαστλ -Μπράιτον (17:00)
Άρσεναλ-Φούλαμ (19:30)
Κυριακή 3 Μαϊου
Μπόρνμουθ-Κρίσταλ Πάλας (16:00)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ (17:30)
Άστον Βίλα-Τότεναμ (21:00)
Δευτέρα 4 Μαϊου
Τσέλσι-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)
Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)