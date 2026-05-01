Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της Euroleague για την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τρεις αγώνες ο «ισχυρός» άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αντέδρασε μέσω των social media, εκφράζοντας την απορία του για τη βαριά τιμωρία του.

Παράλληλα δήλωσε σίγουρος πως ο Παναθηναϊκός θα κατακτήσει το τρόπαιο και ρώτησε τους παίκτες της ομάδας του ποιος από αυτούς θα του πάει την κούπα στο Σούνιο με το αμάξι!

Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Μόλις ενημερώθηκα ότι δέχθηκα ποινή τριών αγωνιστικών από τη Euroleague, επειδή πήγα πίσω από τον πάγκο της ομάδας μου και ζήτησα φάουλ, ουάου… Δεν μπορώ να πάω στο ματς με τη Βαλένθια, και αν κερδίσουμε, δεν θα μπορώ να πάω ούτε στο Final-4.

Φυσικά το ήξερα αυτό από το πρωί. Το έγραψαν όλα τα ελληνικά site που είναι πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Ξέρετε, συγκοινωνούντα δοχεία. Πόσο με φοβάστε ρε; Κέντρικ, Χέιζ, Κώστα, Χουάντσο, Τζέντι, Τζενεράλ, Ρόγκα, Ματίας, ποιος θα μου φέρει την κούπα στο Σούνιο με το αμάξι μετά τη νίκη;

Διαβάζοντας και τη λογική τώρα πίσω από τις αγωνιστικές που έφαγα, είμαι λέει η αιτία που εξαγριώθηκαν οι φίλαθλοι της Βαλένθια και πετούσαν πράγματα μέσα. Άρα δηλαδή προκάλεσα την αντίδραση των φιλάθλων.

Εγώ θα ρωτήσω κάτι. Παλιότερα, ο Λαμόνικα, ο Ιερεθουέλο, δεν θυμάμαι και τα όνομάτά τους, αυτούς τους ξεχνάει η ιστορία, πόσες αγωνιστικές τρώγανε όταν κάνανε γήπεδα ολόκληρα να βράζουν; Εκεί ήταν οκ όλα ε; Τι να πω;».