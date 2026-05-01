Αρνητικός πρωταγωνιστής για την Μονακό στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, ήταν ο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος οκτώ δευτερόλεπτα πριν το ημίχρονο αποβλήθηκε με δύο μαζεμένες τεχνικές ποινές έπειτα από έντονες διαμαρτυρίες προς τους διαιτητές.

Ο Αμερικανός γκαρντ σήμερα εμφανίστηκε μετανιωμένος για την ενέργειά του και αποφασισμένος να αλλάξει στάση απέναντι στους διαιτητές.

«Δεν θα μιλάω πια με τους διαιτητές για τις αποφάσεις. Θα είναι δύσκολη δουλειά για μένα, αλλά παρόλο που το παιχνίδι είχε πιθανότατα τελειώσει, πλήγωσα την ομάδα μου και δεν το έκανα καθόλου πιο εύκολο. Πρέπει να είμαι καλύτερος. Πίσω στη σειρά….», έγραψε χαρακτηριστικά στα social media.