Νέα δεδομένα για τα αίτια της βύθισης της πολυτελούς θαλαμηγού Bayesian φέρνουν στο φως διεθνή μέσα ενημέρωσης, με τις εκτιμήσεις των πραγματογνωμόνων να αμφισβητούν το σενάριο των ακραίων καιρικών συνθηκών και να στρέφουν την προσοχή σε ανθρώπινα λάθη.

Σύμφωνα με τη La Repubblica, οι ειδικοί που έχουν οριστεί από την εισαγγελία του Τέρμινι Ιμερέζε καταλήγουν ότι τη νύχτα της τραγωδίας, ανοιχτά του Πορτιτσέλο, επικρατούσε «κάτι περισσότερο από μια απλή μπόρα» — μια απότομη ενίσχυση των ανέμων που συνήθως προηγείται καταιγίδων.

Πρόκειται, όπως σημειώνεται, για φαινόμενο που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί από ένα έμπειρο πλήρωμα.

A Porticello la notte della tragedia del Bayesian c’era “poco più di un groppo meteorologico, un improvviso aumento della velocità del vento che precede temporali e rovesci”. Lo sostengono i periti incaricati dalla procura di Termini Imerese di stabilire la forza dell’evento… pic.twitter.com/CJMScWlcBY — Repubblica (@repubblica) April 30, 2026

Η εκτίμηση αυτή έρχεται να προστεθεί σε πληροφορίες που μεταδίδουν διεθνή μέσα, σύμφωνα με τις οποίες τα προκαταρκτικά ευρήματα της έρευνας αποδίδουν τη βύθιση σε συνδυασμό παραγόντων, όπως λανθασμένοι χειρισμοί, υποτίμηση των καιρικών συνθηκών και μη ορθή ενεργοποίηση κρίσιμων συστημάτων ασφαλείας.

Η θαλαμηγός, ιδιοκτησίας του Βρετανού επιχειρηματία Μάικ Λιντς, βυθίστηκε τη νύχτα της 19ης Αυγούστου 2024, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ο ίδιος και η 18χρονη κόρη του. Το σκάφος κατέρρευσε μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ είχαν προηγηθεί έντονοι άνεμοι στην περιοχή.

Η έρευνα των ιταλικών αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους εισαγγελείς να εξετάζουν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες για τον καπετάνιο και μέλη του πληρώματος, ακόμη και για αδικήματα όπως πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια και ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Bayesian superyacht sinking 'was not caused by storm': Italian investigators say crew was to blame for tragedy that killed 7 including billionaire Mike Lynch https://t.co/m5nkH6zWuq — Daily Mail (@DailyMail) May 1, 2026

Την ίδια ώρα, η υπόθεση αποκτά και διαστάσεις αστικής ευθύνης, καθώς η κατασκευάστρια εταιρεία Italian Sea Group έχει αποδώσει την ευθύνη στο πλήρωμα, ενώ από την πλευρά της οικογένειας του επιχειρηματία διατυπώνονται σοβαρά ερωτήματα για τον σχεδιασμό και τη σταθερότητα του σκάφους.

Ενδεικτικό είναι ότι η Marine Accident Investigation Branch έχει επισημάνει πως το πλήρωμα ενδέχεται να μην είχε πλήρη γνώση κρίσιμων «ευπαθειών» της θαλαμηγού σε συνθήκες ισχυρών ανέμων, στοιχείο που ενισχύει το ενδεχόμενο πολλαπλών παραγόντων πίσω από την τραγωδία.

Καθώς οι έρευνες συνεχίζονται, το ενδεχόμενο η βύθιση να μην οφείλεται αποκλειστικά στον καιρό, αλλά σε συνδυασμό ανθρώπινων και τεχνικών αστοχιών, συγκεντρώνει ολοένα και μεγαλύτερο βάρος.