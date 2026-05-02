Το Ισραήλ ετοιμάζεται να αναλάβει δράση για να ξεκινήσει νέο πόλεμο στο Ιράν, με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα αυτή τη φορά και όχι η αλλαγή του ιρανικού θεοκρατικού καθεστώτος.

Οι IDF στις πρόσφατες ενημερώσεις τους τόνισαν ότι υπάρχει σημαντικός κίνδυνος από το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο, το οποίο ενδεχομένως είναι θαμμένο στα ερείπια των πυρηνικών εγκαταστάσεων που καταστράφηκαν στον πόλεμο των 12 ημερών του 2025.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα The Jerusalem Post, η αλλαγή του ιρανικού θεοκρατικού καθεστώτος, ακόμη και ο περιορισμός των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων περνούν σε δεύτερη μοίρα.

Αυτή η είδηση προκαλεί εντύπωση, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ διαβεβαίωσαν πως με τον πόλεμο των 12 ημερών το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα επέστρεψε δεκαετίες πίσω, με το ενδεχόμενο το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο να απομακρύνεται όλο και περισσότερο.

Επιπλέον, προκαλεί ερωτήματα η νέα στάση του Ισραήλ, το οποίο μέχρι και λίγες μέρες πριν υποστήριζε ότι μόνο αν πέσει η θεοκρατία στο Ιράν, θα μπορέσει να επέλθει ειρήνη στην περιοχή.

Πόσο αποτελεσματικά ήταν τα χτυπήματα στο Ιράν

Η εφημερίδα The Jerusalem Post έγραψε πως οι IDF συνέχισαν να προκαλούν εντυπώσεις με τις ανακοινώσεις που εξέδωσαν πρόσφατα.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου μπορεί να υποστήριζαν ότι κατέστρεψαν ιρανικές πολιτοφυλακές με χτυπήματα ακριβείας, αλλά τώρα χαρακτήρισαν σπατάλη πόρων τις συγκεκριμένες ενέργειες, υποστηρίζοντας ότι δεν άλλαξε κάτι σημαντικό στην πραγματικότητα.

Σχέδια «τελικού χτυπήματος» εξέτασε ο Τραμπ

Την ώρα που το Ισραήλ προετοιμάζεται για νέο πόλεμο στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέτασε σχέδια για «τελικό χτύπημα».

Ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ναύαρχος Μπράντλεϊ Κούπερ, ενημέρωσε τον Αμερικανό πρόεδρο και του παρουσίασε ένα σχέδιο για μια «σύντομη και ισχυρή» σειρά επιθέσεων σε ιρανικούς στόχους, με στόχο να πιεστεί η Τεχεράνη να κάνει υποχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις.