Η Ουάσινγκτον ενέκρινε την πώληση ενός αντιπυραυλικού συστήματος Patriot στο Κατάρ, το οποίο έγινε στόχος ιρανικών πληγμάτων στη διάρκεια του πολέμου που ξέσπασε μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν στο τέλος Φεβρουαρίου, προς περισσότερα από 4 δισεκ. δολάρια, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι ΗΠΑ έδωσαν επίσης άδεια για την πώληση όπλων στο Ισραήλ και άλλους συμμάχους τους στη Μέση Ανατολή -το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα– επεσήμανε η αμερικανική διπλωματία ζητώντας από το Κογκρέσο να εγκρίνει τις πωλήσεις αυτές, ύψους άνω των 8,6 δισεκ. δολαρίων.

Αυτές οι εξουσιοδοτήσεις, που δόθηκαν από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, υποστηρίζουν τους «στόχους εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας» των ΗΠΑ, ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, καθώς οι χώρες που θα λάβουν αυτόν τον στρατιωτικό εξοπλισμό έγιναν όλες στόχος ιρανικών επιθέσεων.

Πιο συγκεκριμένα η πώληση συστημάτων Patriot στο Κατάρ απαντά σε μια «επείγουσα ανάγκη» που έχει στόχο «τη βελτίωση της ασφάλειας μιας φίλιας χώρας», που είναι αντιμέτωπη «με τρέχουσες και μελλοντικές απειλές».

Από την πλευρά του το Κουβέιτ θα λάβει ολοκληρωμένα συστήματα διοίκησης αξίας 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Εξάλλου το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ θα μπορούν να αγοράσουν ένα σύστημα καθοδήγησης όπλων προηγμένης ακριβείας (Advance Precision Kill Weapon System- APKWS), με το Ισραήλ και το Κατάρ να καταβάλουν σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια έκαστο, και τα ΗΑΕ 147 εκατομμύρια δολάρια.