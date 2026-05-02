Μποτιλιάρισμα αντιμετώπισαν οι οδηγοί που κινήθηκαν τα ξημερώματα στον Κηφισό, λόγω τροχαίου ατυχήματος με εκτροπή αυτοκινήτου, που σημειώθηκε στο ρεύμα προς Πειραιά, στην περιοχή του Ρέντη.

Το περιστατικό έγινε συγκεκριμένα στο ύψος της Αγίας Άννης, με ένα αυτοκίνητο να εκτρέπεται της πορείας του, να σπάει τα κιγκλιδώματα, αλλά και ταυτόχρονα να χτυπά με δύο ακόμη οχήματα – υπό συνθήκες που διερευνώνται. Το όχημα είχε σταματήσει χτυπημένο στη μεσαία λωρίδα, ενώ υπήρχε εκροή λαδιών. Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά της Τροχαίας καθώς και πυροσβέστες που ανέλαβαν να καθαρίσουν το οδόστρωμα και να ρίξουν πριονίδι στα λάδια.

Σύμφωνα με αναφορές, η κυκλοφορία είχε διακοπεί για περίπου 45 λεπτά και μόνο κατά διαστήματα άνοιγε η δεξιά λωρίδα, για να περνούν κάποια οχήματα, με συνέπεια να σχηματιστεί ουρά σχεδόν δύο χιλιομέτρων.

Πληροφορίες από την Τροχαία αναφέρουν ότι παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης κανένας εκ των εμπλεκόμενων δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Δύο οχήματα απομακρύνθηκαν από το σημείο με τη χρήση γερανών.