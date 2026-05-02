Σαν «κεραυνός εν αιθρία» έσκασε η είδηση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία, καθώς ήταν ένα από τα ελάχιστα κράτη που βοήθησαν τις ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν.

Σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις που γύριζαν πλάτη στην Ουάσιγκτον, το Βερολίνο παρείχε στρατιωτικές βάσεις για χτυπήματα στην Τεχεράνη, ενώ περιέθαλψε και τους Αμερικανούς στρατιώτες που τραυματίστηκαν.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος διέταξε την απόσυρση περίπου 5.000 Αμερικανών από τη Γερμανία, με την αποχώρηση να αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους 6 έως 12 μήνες, όπως ανέφερε σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Πάρνελ.

«Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια μιας διεξοδικής αναθεώρησης της στρατιωτικής παρουσίας του υπουργείου Πολέμου στην Ευρώπη και λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις της περιοχής και τις συνθήκες επί τόπου», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την Deutsche Welle, η απόφαση του Τραμπ δεν είναι τυχαία, καθώς ελήφθη μία μέρα μετά τη συνάντηση με τον Φρίντριχ Μερτς.

Ο Γερμανός καγκελάριος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ταπεινώθηκαν στο Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να υποστηρίζει ότι ο Μερτς «δεν έχει ιδέα για τι μιλάει», χαρακτηρίζοντάς τον «εντελώς αναποτελεσματικό».

Επιπλέον, την Παρασκευή, ο Τραμπ ανακοίνωσε αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια κίνηση που θα πλήξει περισσότερο τη Γερμανία.

Ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πενταγώνου δήλωσε στο Reuters ότι η πρόσφατη ρητορική της Γερμανίας ήταν «ακατάλληλη και μη εποικοδομητική». «Ο πρόεδρος αντιδρά δικαίως σε αυτές τις αντιπαραγωγικές δηλώσεις», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων, επικαλούμενο τον ανώνυμο αξιωματούχο.

Ανώτεροι Γερμανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι εξεπλάγησαν από την ανακοίνωση που ακολούθησε τις συναντήσεις που χαρακτήρισαν ως εποικοδομητικές και οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Πεντάγωνο νωρίτερα την ίδια μέρα.

Πόσοι Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται στη Γερμανία

Οι ΗΠΑ διαθέτουν σήμερα περισσότερες στρατιωτικές δυνάμεις στη Γερμανία από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης, μια κατάσταση που χρονολογείται από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και την έναρξη του Ψυχρού Πολέμου.

Σύμφωνα με το Κέντρο Δεδομένων Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, τον Δεκέμβριο του 2025, περισσότεροι από 36.000 εν ενεργεία στρατιωτικοί ήταν σταθμευμένοι στη Γερμανία.

Αυτό περιλαμβάνει το προσωπικό στη Ράμσταϊν, στη νοτιοδυτική Γερμανία, η οποία θεωρείται η μεγαλύτερη αεροπορική βάση των ΗΠΑ στο εξωτερικό.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν αρκετές άλλες σημαντικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Γερμανία, μεταξύ των οποίων τα αρχηγεία της Αμερικανικής Διοίκησης Ευρώπης και της Αμερικανικής Διοίκησης Αφρικής.

Μετά τη Γερμανία, όπου βρίσκονται πέντε από τις επτά αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία έχουν τη μεγαλύτερη παρουσία αμερικανικού προσωπικού στην ήπειρο.