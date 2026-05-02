Η προπόνηση ενδυνάμωσης θεωρείται μία από τις πιο αποτελεσματικές επιλογές για τη βελτίωση της υγείας και της μακροζωίας. Συμβάλλει στην αύξηση της μυϊκής μάζας, στην προστασία των οστών, στην ενίσχυση του μεταβολισμού και στη συνολική σταθερότητα του σώματος.

Ωστόσο, πολλοί αρχάριοι δυσκολεύονται να ξεκινήσουν ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης. Η χρήση εξοπλισμού όπως αλτήρες, kettlebells ή μηχανήματα μπορεί να φαίνεται απαιτητική ή και περίπλοκη.

Όμως για τα πρώτα βήματα, ο εξοπλισμός δεν είναι απαραίτητος. Personal trainers στο Fit and Well προτείνουν τέσσερις απλές ασκήσεις για αρχάριους, οι οποίες ενεργοποιούν όλες τις βασικές μυϊκές ομάδες, από τα πόδια και τους γλουτούς μέχρι τον κορμό, την πλάτη, το στήθος, τους ώμους και τα χέρια.

Οι ασκήσεις αυτές μπορούν να εκτελεστούν από οποιονδήποτε και οπουδήποτε, προσφέροντας μία ολοκληρωμένη προπόνηση σώματος σε περίπου 10 λεπτά.

Πώς να κάνετε μια 10λεπτη προπόνηση

Πριν ξεκινήσετε, συστήνεται να μάθετε να ενεργοποιείτε σωστά τον κορμό σας. Για την προπόνηση μπορεί να χρειαστείτε μόνο ένα λάστιχο αντίστασης και, προαιρετικά, ένα στρώμα γυμναστικής για μεγαλύτερη άνεση.

Οι ασκήσεις εκτελούνται κυκλικά: Ολοκληρώνετε μία σειρά από την πρώτη άσκηση και προχωράτε στην επόμενη. Όταν ολοκληρωθεί μία σειρά από όλες τις ασκήσεις, έχετε συμπληρώσει έναν κύκλο. Στόχος είναι να ολοκληρώσετε συνολικά τρεις κύκλους.

Για αρχάριους, προτείνεται:

10 επαναλήψεις για καθίσματα (squat), push-ups και κωπηλατική με λάστιχο

15 δευτερόλεπτα για τη σανίδα (plank)

Καθώς προοδεύετε βελτιώνοντας τις επιδόσεις σας, οι ειδικοί συνιστούν:

12-15 επαναλήψεις για τις ασκήσεις δύναμης

30-45 δευτερόλεπτα για τη σανίδα

Μπορείτε επίσης να αυξήσετε σταδιακά τα σετ. Μεταξύ των ασκήσεων και των σετ, ενδείκνυνται σύντομα διαλείμματα.

Για την κωπηλατική, συνιστάται λάστιχο αντίστασης 5 ή 10 κιλών στην αρχή. Καθώς αυξάνεται η δύναμή σας, μπορείτε να προχωρήσετε σε μεγαλύτερες αντιστάσεις, όπως 15 κιλών και άνω. Η προπόνηση μπορεί να πραγματοποιείται δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα στην αρχή, με σταδιακή αύξηση σε τρεις ή τέσσερις φορές εβδομαδιαίως.

Οι 4 βασικές ασκήσεις

1. Καθίσματα (Squat)

Επαναλήψεις: 10-15

Συμβουλές: Το στήθος πρέπει να παραμένει στραμμένο μπροστά και η σπονδυλική στήλη σε ουδέτερη θέση. Αποφύγετε την καμπύλωση της πλάτης και φροντίστε το βάρος να κατανέμεται στο μέσο του πέλματος, χωρίς να σηκώνονται οι φτέρνες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καρέκλα ως βοήθημα.

2. Κάμψεις (Push-up)

Επαναλήψεις: 10-15

Συμβουλές: Αποφύγετε την υπερβολική καμπύλωση της μέσης. Το σώμα πρέπει να παραμένει ευθυγραμμισμένο. Για πιο εύκολη εκτέλεση, μπορείτε να στηρίξετε τα γόνατα στο έδαφος ή να δοκιμάσετε παραλλαγές σε τοίχο ή σε υπερυψωμένη επιφάνεια.

3. Κωπηλατική με λάστιχο

Επαναλήψεις: 10-15

Συμβουλές: Οι ώμοι πρέπει να παραμένουν χαλαροί και η μέση σε ουδέτερη θέση. Αν δυσκολεύεστε να διατηρήσετε σωστή στάση, προτιμήστε μικρότερη αντίσταση ή πλησιάστε στο σημείο στήριξης.

4. Σανίδα (Plank)

Διάρκεια: 15-45 δευτερόλεπτα

Συμβουλές: Αποφύγετε την πτώση ή την ανύψωση των γοφών. Η μέση πρέπει να παραμένει ουδέτερη. Αν δεν μπορείτε να διατηρήσετε σωστή στάση, μπορείτε να ακουμπήσετε τα γόνατα στο έδαφος ή να επιλέξετε πιο εύκολες παραλλαγές.