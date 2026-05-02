Mε τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ να αφήνει να εννοηθεί ότι το Ιράν ενδέχεται να μην καταλήξει ποτέ σε συμφωνία, κάνοντας λόγο για «σοβαρές εσωτερικές διαφωνίες» στην ηγεσία της χώρας, αναπτύσσεται ένας δημόσιος διάλογος στις ΗΠΑ για αν το κόμμα του μπορεί να τον επηρεάσει να πάρει οριστικές αποφάσεις.

Όμως τα πράγματα στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό δεν είναι καθόλου εύκολα και οι διαφωνίες μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών είναι έντονες.

Η ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικανούς Γερουσία των ΗΠΑ ανέκοψε πρόσφατα μια προσπάθεια των Δημοκρατικών να αναγκάσουν τον Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν.

Οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι ο πόλεμος είναι παράνομος, επειδή ο Τραμπ δεν έχει ζητήσει εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο ούτε έχει καλέσει τους πολιτικούς να κηρύξουν πόλεμο κατά του Ιράν.

Μια διαδικαστική ψηφοφορία για την προώθηση του ψηφίσματος, που εισήγαγε ο γερουσιαστής Άνταμ Σιφ και άλλοι Δημοκρατικοί και αποσκοπούσε στο να αναγκάσει τον Τραμπ να τερματίσει τις εχθροπραξίες, απορρίφθηκε με 50 ψήφους έναντι 47. Ήταν η έκτη τέτοια προσπάθεια από τότε που άρχισε ο πόλεμος στις 28 Φεβρουαρίου. Δύο Ρεπουμπλικανοί πέρασαν στην άλλη πλευρά για να ψηφίσουν με τους Δημοκρατικούς, ενώ ένας Δημοκρατικός έκανε το αντίθετο.

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε την τελευταία ημέρα της προθεσμίας 60 ημερών, εντός της οποίας ο Τραμπ όφειλε να ζητήσει εξουσιοδότηση για τον πόλεμο ή να αιτηθεί παράταση 30 ημερών ώστε να δοθεί χρόνος για την απόσυρση των στρατευμάτων από την περιοχή.

Παράνομος πόλεμος

Σύμφωνα με το Σύνταγμα των ΗΠΑ, ένας πρόεδρος επιτρέπεται να ξεκινήσει στρατιωτική δράση μέσω των εξουσιών του ως αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων. Ωστόσο, ένας νόμος του 1973, γνωστός ως War Powers Resolution, απαιτεί το Κογκρέσο είτε να κηρύξει πόλεμο είτε να εξουσιοδοτήσει μια σύγκρουση εντός 60 ημερών για να συνεχιστεί.

«Κατά την άποψή μου, αυτός ο πόλεμος ήταν παράνομος από την αρχή, επειδή δεν υπήρξε επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν υπήρχε άμεση απειλή επίθεσης», δήλωσε ο Σιφ στους δημοσιογράφους πριν από την ψηφοφορία.

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ υποστήριξε ότι το χρονικό όριο των 60 ημερών έχει τεθεί σε παύση λόγω της κατάπαυσης του πυρός. «Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε κατάπαυση του πυρός, κάτι που, κατά την κατανόησή μας, σημαίνει ότι το 60ήμερο «παγώνει» ή σταματά κατά τη διάρκεια μιας εκεχειρίας», δήλωσε στην Επιτροπή Ενόπλων Υπηρεσιών της Γερουσίας. Οι Δημοκρατικοί διαφώνησαν με αυτή την ερμηνεία, λέγοντας ότι η σύγκρουση συνεχίζεται επειδή το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ επιβάλλει ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

«Η κυβέρνηση δεν μπορεί να εξηγήσει τι ακριβώς προσπαθεί να επιτύχει»

«Να πού βρισκόμαστε, πάνω από 60 ημέρες αργότερα: 14 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί, εκατοντάδες έχουν τραυματιστεί, χιλιάδες άμαχοι στην περιοχή έχουν χάσει τη ζωή τους, και τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια δολάρια από τα χρήματα των φορολογουμένων έχουν ήδη δαπανηθεί», δήλωσε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Βαν Χόλεν. «Αντιμετωπίζουμε ακόμη μεγαλύτερη περιφερειακή αστάθεια σε ένα ήδη ασταθές μέρος του κόσμου. Και έχουμε μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να εξηγήσει τι ακριβώς προσπαθεί να επιτύχει».

Ωστόσο, ο Χέγκσεθ χαρακτήρισε την αμερικανική προσπάθεια στον πόλεμο «εντυπωσιακά αποτελεσματική» στην παρεμπόδιση των πυρηνικών φιλοδοξιών και των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν, λέγοντας ότι έχει άρει την «ομπρέλα πυρηνικού εκβιασμού» της Τεχεράνης πάνω από την περιοχή.

Τον Μάρτιο, λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, το Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι ενέκρινε πιθανές ξένες στρατιωτικές πωλήσεις σε χώρες του Κόλπου. Τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ εξέδωσε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο έδωσε εντολή να δοθεί προτεραιότητα στα «αμερικανικά συμφέροντα μέσω της χρήσης ξένων αγορών και κεφαλαίων για την ενίσχυση της αμερικανικής παραγωγής και δυναμικότητας».

Oι προεδρικές εξουσίες

Από την άλλη πλευρά, τη θέση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν χρειάζεται την έγκριση του Κογκρέσου για να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν εξέφρασε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Ρικ Σκοτ, εντείνοντας τη συζήτηση γύρω από τα όρια των προεδρικών εξουσιών. Σε συνέντευξή του στο CNN, ο Σκοτ υποστήριξε ότι ο πρόεδρος «έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τον στρατό για να υπερασπιστεί τη χώρα», ακόμη και χωρίς νέα εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο.

Με την οριστική παύση των εχθροπραξιών να είναι αδύνατη στην παρούσα φάση, με τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου να πλησιάζουν και με τα δύο αμερικανικά κόμματα να πολώνουν συνεχώς το κλίμα, ο Αμερικανός πρόεδρος θα κληθεί να αποφασίσει αποκλειστικά και μόνο στη δική του κρίση τελικά για το τι μέλλει γενέσθαι.