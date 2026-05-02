Συνεχίζεται σήμερα το πρωτάθλημα της Super League με την διεξαγωγή των play out. Στο Αγρίνιο ο Παναιτωλικός υποδέχεται την Κηφισιά, στις Σέρρες ο Πανσερραϊκός την ΑΕΛ και στην Τρίπολη ο Αστέρας τον Ατρόμητο.

Ο Ατρόμητος είναι στους 40 βαθμούς και έχει «καθαρίσει» την υπόθεση παραμονή, Παναιτωλικός και Κηφισιά με 31 βαθμούς δεν αντιμετωπίζουν κάποιο κίνδυνο για την ώρα και από εκεί και κάτω γίνεται «μάχη» για την παραμονή με Πανσερραϊκό στους 27 βαθμούς, Αστέρα Aktor στους 25 και ΑΕΛ στους 24.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ

17:00 COSMOTE SPORT 1

Οι δύο ομάδες έχουν 31 βαθμούς και είναι στο +6 από την ζώνη του υποβιβασμού και θέλουν τη νίκη ώστε να τελειώνουν με την υπόθεση παραμονή. Το πρώτο ματς των δύο ομάδων στη Νίκαια, έληξε ισόπαλο χωρίς τέρματα (0-0), με τις δύο ομάδες να δυσκολεύονται να πετύχουν γκολ. Ο Παναιτωλικός έχει μια νίκη στα play out και η Κηφισιά έχει πετύχει μόλις δύο γκολ.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΑΕΛ NOVIBET

17:30 NOVASPORTS 2

Την προηγούμενη αγωνιστική η ομάδα των Σερρών έκανε μεγάλη νίκη με 1-0 επί της ΑΕΛ στην Λάρισα και πήρε μεγάλη βαθμολογική ανάσα, με την ΑΕΛ να πέφτει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Το ματς είναι «τελικός» για τις δύο ομάδες. Ο Πανσερραϊκός έχει κάνει μεγάλη αντεπίθεση για την παραμονή με μόλις μια ήττα στα τελευταία οκτώ παιχνίδια. Από την άλλη η ΑΕΛ δεν έχει κερδίσει στα τελευταία 12 ματς.

ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR-ΑΤΡΌΜΗΤΟΣ

19:30 NOVASPORTS PRIME

Κρίσιμο παιχνίδι για τον Αστέρα, ο οποίος θέλει τη νίκη για να εκμεταλλευτεί το αποτέλεσμα του αγώνα των Σερρών και να καταφέρει έστω και στο τέλος να παραμείνει στην κατηγορία. Από την άλλη ο Ατρόμητος είναι στην 9η θέση με 40 βαθμούς και δεν ανησυχεί, καθώς έχει κερδίσει την παραμονή του.