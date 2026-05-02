Στη «μάχη» του Final 4 στο Conference Cup πόλο Ανδρών, ρίχνονται σήμερα ο Απόλλων Σμύρνης και ο Πανιώνιος.
Οι δύο ελληνικές ομάδες θα διεκδικήσουν στους ημιτελικούς την πρόκρισή τους στον μεγάλο αυριανό τελικό με το Final 4 να διεξάγεται στο Ρέστειο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου.
Στον πρώτο ημιτελικό ο Απόλλων Σμύρνης θα αντιμετωπίσει την Ουγγρική Χόνβεντ στις 19:00. Ο δεύτερος ημιτελικός, ανάμεσα στον Πανιώνιο στην Ιταλική Άκερ Μπολόνια, θα ξεκινήσει στις 21:15.
Οι αγώνες του Final 4 θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ 2 Σπορτ.
Το πρόγραμμα του Final 4:
Σάββατο 2 Μαϊου
Ημιτελικοί
Χόνβεντ-Απόλλων Σμύρνης (19:00)
Ντε Άκερ Μπολόνια-Πανιώνιος (21:15)
Κυριακή 3 Μαϊου
Θέσεις 3-4
Ηττημένος 1- Ηττημένος 2 (18:30)
Τελικός
Νικητής 1 – Νικητής 2 (21:00)