Στη «μάχη» του Final 4 στο Conference Cup πόλο Ανδρών, ρίχνονται σήμερα ο Απόλλων Σμύρνης και ο Πανιώνιος.

Οι δύο ελληνικές ομάδες θα διεκδικήσουν στους ημιτελικούς την πρόκρισή τους στον μεγάλο αυριανό τελικό με το Final 4 να διεξάγεται στο Ρέστειο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου.

Στον πρώτο ημιτελικό ο Απόλλων Σμύρνης θα αντιμετωπίσει την Ουγγρική Χόνβεντ στις 19:00. Ο δεύτερος ημιτελικός, ανάμεσα στον Πανιώνιο στην Ιταλική Άκερ Μπολόνια, θα ξεκινήσει στις 21:15.

Οι αγώνες του Final 4 θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ 2 Σπορτ.

Το πρόγραμμα του Final 4:

Σάββατο 2 Μαϊου

Ημιτελικοί

Χόνβεντ-Απόλλων Σμύρνης (19:00)

Ντε Άκερ Μπολόνια-Πανιώνιος (21:15)

Κυριακή 3 Μαϊου

Θέσεις 3-4

Ηττημένος 1- Ηττημένος 2 (18:30)

Τελικός

Νικητής 1 – Νικητής 2 (21:00)