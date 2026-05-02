Μπορεί να μπήκε ο Μάιος, ωστόσο στη Λάρισα χιόνισε, με τους κατοίκους να μην πιστεύουν αυτό που αντίκρισαν.

Σύμφωνα με το larissanet.gr οι χιονοπτώσεις σημειώθηκαν σε ορεινές περιοχές της Π.Ε. Λάρισας.

Χαρακτηριστικές οι εικόνες που έρχονται από το ορεινό Λιβάδι Ελασσόνας, όπου νωρίτερα το πρωί τα θερμόμετρα έδειχναν 0 βαθμούς με το σκηνικό να είναι καθαρά χειμωνιάτικο.

Όσα ανάρτησε η Πρωινή Εφημερίδα Λιβαδίου:

Ίδιο το σκηνικό και στην ορεινή Καλλιπεύκη Ολύμπου όπως είναι εμφανές και από την μετεωρολογική κάμερα meteo-thessalia (Πάνος Αρχοντής):

Χαρακτηριστικό το βίντεο που ανάρτησε ο Παναγιώτης Παπαϊωάννου:

Στα λευκά η κορυφή του Κισσάβου:

Ακολουθούν περισσότερες φωτογραφίες: