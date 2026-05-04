Κινητοποιήσεις αναμένεται να πραγματοποιήσουν σήμερα, Δευτέρα 4/5 και αύριο Τρίτη οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας οι οποίοι αντιδρούν στις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας τους, μετά το πρόσφατο σοβαρό περιστατικό στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών, όπου ένας οπλισμένος 89χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε τέσσερις δικαστικούς υπαλλήλους.

Η ένοπλη επίθεση στο Πρωτοδικείο, στην Οδό Λουκάρεως, ανέδειξε, όπως τονίζουν οι εργαζόμενοι οοβαρά κενά ασφαλείας και επανέφερε στο προσκήνιο πάγια αιτήματα του κλάδου.

Σύμφωνα με όσα τονίζουν, ζητούν τη διασφάλιση αξιοπρεπών και ασφαλών συνθηκών εργασίας, καθώς και την άμεση λήψη ουσιαστικών μέτρων για την προστασία της υγείας και της ζωής τους.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι απέχουν από τα καθήκοντά τους στις υπηρεσίες και τα τμήματα που στεγάζονται στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών. Παράλληλα, πραγματοποιείται δίωρη στάση εργασίας στις υπόλοιπες δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας, από τις 09:00 έως τις 11:00.

Στις 09:30 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στον αίθριο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου, ενώ θα ακολουθήσει σύσκεψη σε αίθουσα του κτιρίου. Στη συνάντηση έχουν κληθεί να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων από τον χώρο της Δικαιοσύνης. Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να συνεχιστούν, με τους εργαζόμενους να δηλώνουν αποφασισμένοι.