Το κλειστό δείπνο με τις 20 προσκλήσεις

BEAST

Επιχείρηση να πέσουν οι τόνοι

Καλημέρα σε όλους. Επιχείρηση κατευνασμού των εσωκομματικών αντιδράσεων των βουλευτών είναι σε πλήρη εξέλιξη από το Μέγαρο Μαξίμου και από τους επιτελείς της ΝΔ στο Κοινοβούλιο. Μου λένε ότι ενόψει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας την προσεχή Πέμπτη και του συνεδρίου την επόμενη εβδομάδα γίνεται προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι, αν και δεν είναι εύκολο καθώς υπάρχουν αρκετοί βουλευτές που δεν είναι διατεθειμένοι να σιωπήσουν. Μένει βέβαια να φανεί κατά πόσο θα υψώσουν και σε ποια θέματα τους τόνους της φωνής τους και τι ζητήματα θα θέσουν. Πάντως στο Μέγαρο Μαξίμου δεν θεωρούν ότι ο αριθμός όσων είναι «επικίνδυνοι» υπερβαίνει τους 13-15.

Τηλεφωνήματα σε βουλευτές

Για να επέλθει εσωκομματική ηρεμία, όσο αυτή είναι εφικτή, μου λένε ότι έχουν ενεργοποιηθεί πολλοί παράγοντες και μένει να φανεί εάν θα υπάρξει αποτέλεσμα. Σας έγραφα άλλη μέρα για τον Μιχάλη Μπεκίρη, αλλά η πηγή μου αναφέρει τον παρασκηνιακό ρόλο και του στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού του Θανάση Νέζη, αλλά και του γραμματέα της ΚΟ Μάξιμου Χαρακόπουλου που τα περισσότερα χρόνια ήταν «αιρετικός» και χαρακτηριζόταν και ως «αντάρτης». Κεντρικό ρόλο όμως έχει και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης που τον ακούνε αρκετοί βουλευτές και αυτό έχει τη σημασία του ενόψει του συνεδρίου.

Εντολές σε υπουργούς

Επίσης, έμαθα ότι έχει δοθεί εντολή στους υπουργούς να μην έχουν κλειστές τις πόρτες στους βουλευτές. Και στο μέτρο του δυνατού και του εφικτού, εάν ένα αίτημά τους είναι λογικό και μπορεί να ικανοποιηθεί, αλλά να έχει και κοινωνικό πρόσημο και να δίνει ώθηση στην ανάπτυξη των εκλογικών τους περιοχών, να τους βλέπουν και να προσπαθούν να το ικανοποιήσουν.

Άρχισαν τις περιοδείες

Αυτό επίσης που έμαθα είναι ότι μερικά κεντρικά στελέχη με μεγάλη διαδρομή θα μπουν στην φωτιά και θα αρχίσουν τις περιοδείες για να ενισχύσουν τη ΝΔ και τον πρωθυπουργό. Ένα από τα αυτά τα πρόσωπα είναι και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης που μου είπαν ότι θα περιοδεύσει τις επόμενες ημέρες στη Δυτική Μακεδονία.

Τι θα κάνει ο Καραμανλής και ο Σαμαράς

Και επειδή πολλά λέγονται για το τι θα κάνει ο Κώστας Καραμανλής ενόψει του συνεδρίου να σας πω τι έμαθα χθες βράδυ. Ο πρώην πρωθυπουργός δεν πρόκειται να μιλήσει. Αυτό είναι οριστικό και δεν ετέθη, όπως μου είπε καλή πηγή, ποτέ θέμα να μιλήσει στο συνέδριο. Θα πάει, μάλλον, την πρώτη μέρα στην έναρξη του συνεδρίου και αυτό ήταν όλο. Εν αντιθέσει με τον Αντώνη Σαμαρά που δεν θα παραβρεθεί καθώς είναι διαγραμμένος και ακολουθεί δική του πορεία, ενώ μου λένε ότι ακόμα και στελέχη της επιρροής του, τα οποία παραμένουν ακόμα στη ΝΔ, σκέφτονται να απέχουν. Φιλόδοξο το ακούω.

Καραμανλής – Σαμαράς ξανά μαζί

Πάντως, οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς αναμένεται να βρεθούν ξανά μαζί αύριο στην εκδήλωση αναγόρευσης του Ευάγγελου Βενιζέλου σε επίτιμο διδάκτορα της Νομικής Σχολής του τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Η τελετή θα γίνει στη μεγάλη αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Αθήνα πραγματοποιώντας πολυήμερη επίσκεψη στη χώρα μας. Η κοινή παρουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών ήδη συζητείται στα πολιτικά παρασκήνια και μάλιστα έχει αρχίσει να διακινείται ένα σενάριο περί κυβέρνησης τεχνοκρατών σε περίπτωση που υπάρξει πολιτικό αδιέξοδο στις επόμενες εκλογές με τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελο Βενιζέλο σε ρόλο πρωθυπουργού. Τα βλέμματα λοιπόν θα είναι στραμμένα, καθώς εκτός από ακαδημαϊκό γεγονός εξελίσσεται σε talk of the town με πολιτικές προεκτάσεις, δεδομένου ότι το ρήγμα των δύο με τη ΝΔ παραμένει βαθύ.

Η κριτική του Γ. Βλάχου

Πάντως, σε αυτό το κλίμα, χθες ο «καραμανλικός» βουλευτής Γιώργος Βλάχος ήταν επικριτικός στις ερωτήσεις του που συζητήθηκαν στη Βουλή, η μια προς το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η άλλη προς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ικανοποιητικές απαντήσεις κατά τον ίδιο από τους υπουργούς που του απάντησαν, τους Γιώργο Κώτσηρα και Νίκο Τσάφο δεν έλαβε, αφού ουσιαστικά του είπαν ότι ακούν τις προτάσεις που κατατίθενται χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις εκ μέρους τους.

Η προσέγγιση Καιρίδη

Ο Δημήτρης Καιρίδης αναφερόμενος στη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση τυχόν ευθυνών των Λιβανού – Αραμπατζή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι θα πάμε μάλλον σε απορριπτική πρόταση. Για τις υποκλοπές ανέφερε ότι δεν βλέπει εύκολα πολιτικά να μπορεί η ΝΔ να απορρίψει την πρόταση. Μια προσωπική προσέγγιση – τοποθέτηση από τον βουλευτή της ΝΔ και πρώην υπουργό.

Το κλειστό δείπνο με τις 20 προσκλήσεις

Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος όπου θα έχει συναντήσεις με παράγοντες της δημόσιας ζωής όπως και με τον πρωθυπουργό. Χθες επισκέφθηκε την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, όπου συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, ενώ μετά στις επτά το απόγευμα βρέθηκε στο δημαρχείο Αθηνών όπου ο Χάρης Δούκας του απένειμε την τιμητική διάκριση για την «Προστασία της Περιβαλλοντικής Κληρονομίας» σε ειδική τελετή. Το Newsbeast ήταν εκεί όπου κάλυψε λεπτομερώς όλη την τελετή από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο δημαρχιακό μέγαρο ο Οικουμενικός Πατριάρχης μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, ενώ μετά υπήρξε επίσημε δείπνο, στις 21:00, προς τιμήν του. Έμαθα ότι το δείπνο ήταν κλειστό και οι προσκλήσεις δεν ξεπερνούσαν τις είκοσι. Ανάμεσά τους ήταν ο επιχειρηματίας Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, ο Θανάσης Λασκαρίδης πρόεδρος του Ιδρύματος Λασκαρίδη, η Λυδία Καρρά πρόεδρος ΕΛΛΕΤ και ο εκπρόσωπος του Νίκου Πατέρα, Λεωνίδας Τζώνης πρόεδρος της ελληνοαμερικάνικης Ένωσης.

Καστανίδης βλέπει Τσίπρα

Και να πάω στην Κεντροαριστερά και στα όσα γίνονται με επίκεντρο και τον Αλέξη Τσίπρα. Χθες είχαμε την παραίτηση του Χάρη Καστανίδη, πρώην υπουργού και επί πάρα πολλές θητείες βουλευτή, από το ΠΑΣΟΚ με έντονη κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη. Αμέσως άρχισαν τα σενάρια εάν θα πάει ή όχι στον Αλ. Τσίπρα και στο νέο κόμμα. Καλή πηγή μου είπε ότι «βλέπει» τον Χ. Καστανίδη να συμμετέχει στο νέο σχήμα. Μένει να το δούμε και εμείς. Πάντως πολλά θα γίνουν τις επόμενες μέρες, καθώς μαθαίνω ότι και ορισμένα μέλη και στελέχη που στηρίζαν τον Χάρη Δούκα, σκέφτονται την συμπόρευσή τους με τον πρώην Πρωθυπουργό μετά και το Μανιφέστο που δημοσιοποιήθηκε την Πρωτομαγιά.

Το «ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη»

Λογικό και αναμενόμενο να τεθεί το θέμα της παραίτησης του Χάρη Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ στην ενημέρωση των πολιτικών Συντακτών από τον Παύλο Μαρινάκη. Άλλωστε ο πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ δεν είπε και λίγα στην ηγεσία του κινήματος. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν μπήκε στη λογική που μπαίνουν αλλά κόμματα σε ανάλογες περιπτώσεις, λέγοντας ότι δεν μπορεί να σχολιάσει τα εσωτερικά ενός άλλου χώρου. Όμως δεν άφησε ασχολίαστο κάτι. Την αναφορά του Καστανίδη στο «ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη» κάτι που και ο ίδιος, συχνά πυκνά, σημειώνει επισημαίνοντας περιπτώσεις που το ΠΑΣΟΚ συντονίζεται και συμπορεύεται με τα κόμματα της πάνω και της κάτω πλατείας. Τα κόμματα αυτά, που, όπως υπενθύμισε και πάλι, «κατηγορούσαν τα ίδια του τα στελέχη για προδότες, γερμανοτσολιάδες και κάποια εξ αυτών τα οδήγησαν και στη Δικαιοσύνη με στημένες διαδικασίες» εννοώντας την υπόθεση της Novartis. Και τόνισε ότι παρά το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ, όπως και η ΝΔ «ήταν θύμα, της λάσπης, της τοξικότητας, έχει φτάσει στο σημείο να θεωρεί εν δυνάμει συνομιλητές του τους θύτες».

Ποιος είναι πίσω από την πρόταση για 4ήμερη εργασία

Θα σας αποκαλύψω σήμερα ποιος κρύβεται ή μάλλον ποιος είναι ο υπαίτιος για την πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Νέα δημοκρατία όσον αφορά την 4ήμερη εργασία. Θα γνωρίζετε ότι η Χαριλάου Τρικούπη κατέθεσε πιλοτική πρόταση για τετραήμερη εργασία με συνέπεια να υπάρξει σφοδρή αντίδραση από την κυβέρνηση. Η πρόταση λοιπόν ήταν του εκπροσώπου Τύπου του Κώστα Τσουκαλά ο οποίος την είχε ρίξει στο τραπέζι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όπως έμαθα, το τελικό «ναι» από τον Νίκο Ανδρουλάκη πάρθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο πριν την Πρωτομαγιά και στην τεκμηρίωση εκτός από τον εργατολόγο του ΠΑΣΟΚ και αναφέρομαι στον Κώστα Τσουκαλά, έβαλε το χεράκι του και ο Λευτέρης Καρχιμάκης υπεύθυνος του στρατηγικού σχεδιασμού του κόμματος.

Οι επαφές Τασούλα

Στην Αρμενία βρέθηκε ο Κωνσταντίνος Τασούλας για την 8η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Εκεί ήταν, εκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Βολοντίμιρ Ζελένκσι, ο Αντόνιο Κόστα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, η Τζόρτζια Μελόνι, ο Σερ Κιρ Στάρμερ και ο Έντι Ράμα. Εμαθα ότι ο Κ. Τασούλας είχε ολιγόλεπτες συνομιλίες με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, τον πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό και τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, ενώ σε διμερείς επαφές με τους Προέδρους της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, τον Νικουσόρ Νταν και την Ιλιάνα Ιότοβα, αναφέρθηκε εκτενώς στη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επισκέφθηκε και το μνημείο της Γενοκτονίας των Αρμενίων.

Ο παστουρμάς και το κονιάκ του Τσόρτσιλ

Στο Ερεβάν όμως έχει και ωραία κουζίνα και στο δείπνο που παρέθεσε ο Αρμένιος πρωθυπουργός στους καλεσμένους. Είχε και παστουρμά, ενώ ο Κ. Τασούλας έφυγε με δώρο ένα κονιάκ ARARAT 15 ετών που είναι από τα πιο φημισμένα παγκοσμίως και το προτιμούσε και ο Τσόρτσιλ.

Ορόσημο έως τα μέσα Μαΐου για το deal Μασούτη – Κρητικού

Μιλώντας με στέλεχος της αγοράς μόλις χθες το απόγευμα, μου μετέφερε τον προβληματισμό που υπάρχει στην αγορά, με αφορμή την καθυστέρηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού να δώσει το «πράσινο» φως για την εξαγορά του Κρητικού από τον Μασούτη. Ο ίδιος άνθρωπος το απέδιδε σε πιθανές διακυμάνσεις ως προς το τελικό τίμημα που τελικά θα πληρώσει ο Μασούτης, το οποίο με βάση τον έλεγχο των οικονομικών και άλλων παραγόντων, μπορεί στην εξέλιξη μίας διαπραγμάτευσης να διαφοροποιηθεί. Καταλήγοντας πάντως, μου είπε ότι θεωρείται ορόσημο έως τα μέσα του μήνα που διανύουμε, να έχει κλείσει και με τη βούλα της Επιτροπής Ανταγωνισμού το deal. Ίδωμεν.

Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ «ανεβάζουν» τον Σκλαβενίτη

Ένα από τα «ζουμερά» ευρήματα των στοιχείων της Circana για το πρώτο τρίμηνο του 2026 αφορά την επίδοση των σούπερ μάρκετ ανά τύπο καταστήματος. Και το στοιχείο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Σκλαβενίτη, καθώς η αλυσίδα διαθέτει το ισχυρότερο αποτύπωμα στα μεγάλα καταστήματα, εκεί δηλαδή όπου καταγράφεται και η υψηλότερη αύξηση τζίρου. Κάτι που ευνοεί την περαιτέρω ανάπτυξη της μεγαλύτερης αλυσίδας σούπερ μάρκετ της χώρας και κατά τη φετινή χρονιά. Ενδεικτικό είναι ότι στο διάστημα έως τον Μάρτιο του 2026 όλοι οι τύποι καταστημάτων κινήθηκαν ανοδικά σε αξία. Ωστόσο, τα καταστήματα άνω των 2.500 τ.μ. εμφάνισαν τη μεγαλύτερη αύξηση, με 8,5% στο φετινό τρίμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Πρόκειται για την ισχυρότερη επίδοση μεταξύ όλων των κατηγοριών, καθώς τα καταστήματα 1.000-2.500 τ.μ. αύξησαν τζίρο κατά 6,6%, τα σημεία 400-1.000 τ.μ. κατά 4%, ενώ τα μικρότερα καταστήματα έως 400 τ.μ. ενισχύθηκαν κατά 7,7%. Η εικόνα που σας προανέφερα λειτουργεί ευνοϊκά για τον Σκλαβενίτη, ο οποίος έχει «χτίσει» μεγάλο μέρος της δυναμικής του πάνω στα μεγάλα καταστήματα και στα υπερμάρκετ. Το μοντέλο του στηρίζεται σε χώρους με αυξημένη επιφάνεια πώλησης, πολλά διαφορετικά προϊόντα, ισχυρή παρουσία σε φρέσκα τρόφιμα και δυνατότητα εξυπηρέτησης μεγαλύτερου καλαθιού.

Στα χέρια του Μαρτίνου δύο «ορφανά» suezmax της Samsung

Τα αντανακλαστικά του κλήθηκε να δοκιμάσει της τελευταίες μέρες ο εφοπλιστής Ανδρέας Μαρτίνος, επικεφαλής της ναυτιλιακής Minerva Marine. Οι πληροφορίες από την αγορά λένε ότι κινήθηκε γρήγορα και απέκτησε δύο νεότευκτα suezmax δεξαμενόπλοια από τη Samsung Heavy Industries. Πρόκειται για δύο πλοί που κατασκευάστηκαν φέτος και ήταν έτοιμα προς παράδοση. Ωστόσο, τα πλοία βγήκαν εκ νέου στην αγορά καθώς ο προηγούμενος ιδιοκτήτης τους τέθηκε υπό αμερικανικές κυρώσεις και δεν μπορούσε πλέον να τα παραλάβει. Κάπως έτσι, τα δύο suezmax κατέληξαν να αποτελούν ένα από τα πλέον περιζήτητα πακέτα της αγοράς. Έτσι, σε μία περίοδο όπου τα δεξαμενόπλοια παραμένουν σε υψηλή ζήτηση και η ναυλαγορά κινείται σε έντονα ανοδικό περιβάλλον, η Minerva Marine ήταν εκείνη που άδραξε την ευκαιρία και έκανε δικά της.

Λίγες μέρες για την άδεια στο ΦΙΞ

Στη Dimand έχουν ξεκινήσει ήδη να στήνουν εργοτάξια στη Θεσσαλονίκη. Κι αυτό γιατί μετά την έγκριση του υπουργείου Πολιτισμού για την ανάπλαση της έκτασης στο παλιό εργοστάσιο της ζυθοποιίας ΦΙΞ στα δυτικά της πόλης, φαίνεται ότι απομένουν μόλις λίγες μέρες για να βγει και η οικοδομική άδεια για να ξεκινήσει το έργο. Σας θυμίζω ότι το φιλόδοξο επενδυτικό εγχείρημα περιλαμβάνει την ανάπτυξη ξενοδοχείου, κατοικιών με καταστήματα, καθώς και δύο υπόγειων επιπέδων, κοντά στα διατηρητέα κτίρια των βιομηχανικών συγκροτημάτων της Ζυθοποιίας ΦΙΞ και του παλιού Κεντρικού Αντλιοστασίου.

Τι συμβαίνει με τον Νιτσιάκο

Ακούω στην αγορά ότι υπάρχει ένα «σούσουρο» γύρω από τον Νιτσιάκο και έναν ουκρανικό όμιλο, ο οποίος ενδιαφέρεται για την εξαγορά του. Η ελληνική εταιρεία κοτόπουλου που τζιράρει πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα χέρια των τριών παιδιών του ιδρυτή, Θεόδωρου Νιτσιάκου. Επισήμως η εταιρεία διαψεύδει κάθε τέτοια συζήτηση. Ωστόσο η αγορά βοά αυτή την περίοδο με τις φήμες να δίνουν και να παίρνουν. Σε τράπεζα που ρώτησα μου είπαν ότι υπήρξαν κάποιες κουβέντες, χωρίς να υφίσταται κάτι ολοκληρωμένο σε επίπεδο συμφωνίας.

Το «εκρηκτικά» κέρδη και το success story της Mailo’s

Παρακολουθώ με ενδιαφέρον την ταχεία ανάπτυξη της αλυσίδας ζυμαρικών Mailo’s, η οποία παρουσιάζει ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό story, που συνδυάζει υψηλή κερδοφορία, διεθνή επέκταση με σύσταση θυγατρικής στον Καναδά και την είσοδο ενός ισχυρού παίκτη από την οργανωμένη εστίαση. Η εταιρεία, που έχει αναπτύξει το concept Mailo’s The Pasta Project, έκλεισε το 2025 με σημαντική αύξηση μεγεθών. Ο τζίρος ανήλθε σε 6,58 εκατ. ευρώ, από 4,79 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας άνοδο 37%. Αύξηση που αποδίδεται κυρίως στη διεύρυνση του δικτύου franchise, στην ένταξη νέων συνεργατών και στην καλύτερη απόδοση των υφιστάμενων σημείων. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα στην κερδοφορία όπου τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε 3,78 εκατ. ευρώ, από 2,72 εκατ. ευρώ το 2024. Με άλλα λόγια, η Mailo’s δεν εμφανίζει μόνο ανάπτυξη δικτύου και πωλήσεων, αλλά και ιδιαίτερα υψηλή λειτουργική απόδοση. Σας θυμίζω ότι VG Holdings, η εταιρεία συμμετοχών του Βλάσση Γεωργάτου της Γρηγόρης, έχει αποκτήσει πλέον το 35% της Mailo’s. Η είσοδος έγινε αρχικά στις 20 Ιουνίου 2024, με την απόκτηση 20% και τον περσινό Απρίλιο η VG Holdings άσκησε δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 15%, ανεβάζοντας τη συμμετοχή της στο 35%.