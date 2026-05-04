Σε γνωστό εστιατόριο της πρωτεύουσας παρατίθεται αυτή την ώρα γεύμα προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου από τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, κλείνοντας με τον πιο επίσημο τρόπο την πρώτη ημέρα της παραμονής του στην Αθήνα.

Νωρίτερα, στο Δημαρχιακό Μέγαρο της πόλης ο Δήμαρχος Αθηναίων, του απένειμε την τιμητική διάκριση «προστασία της Περιβαλλοντικής Κληρονομιάς», αναγνωρίζοντας τη διεθνή δράση του Πατριάρχη για την οικολογία.

Η τελετή, που ξεκίνησε στις 19:10 παρουσία του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, δεν περιορίστηκε μόνο στο τυπικό μέρος. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsbeast, η συνάντηση ήταν σε θετικό κλίμα και o Παναγιώτατος είπε στον Δήμαρχο Αθηναίων ότι το όνομά του, Χάρης, βγαίνει από το Χρυσόστομος.

Από την πλευρά του, ο Χάρης Δούκας μοιράστηκε μια προσωπική λεπτομέρεια με τον Πατριάρχη, σημειώνοντας πως η πνευματική του σχέση με την ιεραρχία είναι βαθιά.

Πιο συγκεκριμένα, ο Χάρης Δούκας επεσήμανε στον πατριάρχη ότι τον έχει παντρέψει ο Αρχιεπίσκοπος, ενώ συμπλήρωσε πως ήταν μεγάλη η χαρά που τον υποδέχτηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν δώρα, επισφραγίζοντας την καλή τους χημεία.

Ο μαραθώνιος των επαφών στην Αθήνα

Η πολυήμερη επίσκεψη που πραγματοποιεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ξεκίνησε από νωρίς τη Δευτέρα με ένα πυκνό πρόγραμμα συναντήσεων. Πριν από την άφιξή του στην πλατεία Κοτζιά, ο Παναγιότατος πέρασε το κατώφλι της Αρχιεπισκοπής Αθηνών γύρω στις 18:00, όπου είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο.

Το κλίμα της ημέρας είχε διαμορφωθεί ήδη από το πρωί, καθώς ο Πατριάρχης είχε διαδοχικές επαφές με την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Συγκεκριμένα, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, καθώς και με τους ηγέτες των πολιτικών κομμάτων, συζητώντας θέματα που αφορούν την Ορθοδοξία και τις σύγχρονες προκλήσεις.

Η παραμονή του στην Αθήνα αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, με την αποψινή βραδιά να αποτελεί την πιο χαλαρή στιγμή ενός απαιτητικού προγράμματος.