Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τις αλλεργίες πραγματοποιεί ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Αλλεργίες σε συνεργασία με την Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία και την Περιφέρεια Αττικής στην πλατεία Συντάγματος.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση είναι μεγάλη η ανάγκη για ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις αλλεργίες και τις αλλεργικές αντιδράσεις καθώς και για τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου πλαισίου για τα παιδιά, ειδικά στο σχολικό περιβάλλον.

Ένα άλλο σημαντικό θέμα που χαρακτηρίζει την εποχή μας είναι η ραγδαία αύξηση της χρήσης του ατμίσματος στους εφήβους και η σοβαρή συσχέτισή του με το άσθμα, χαρακτηρίζοντάς το ως «νέα επιδημία».

Όπως τόνισε ο Μάριος Παπαδόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Παιδοαλλεργιολογικής Εταιρείας και μετέδωσε το Mega και η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» μεγάλη είναι η ανησυχία για τους μελλοντικούς ασθενείς που θα προκύψουν από αυτή τη συνήθεια, η οποία είναι πολύ πιο διαδεδομένη από όσο αντιλαμβάνεται το ευρύ κοινό και εθίζει τους νέους ακόμη και μέσα στην τάξη.