Τα βραβεία Πούλιτζερ τίμησαν φέτος πολλά δημοσιεύματα που αφορούσαν τον αντίκτυπο των πολιτικών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η διευθύντρια των βραβείων Μάρτζορι Μίλερ δήλωσε στη διάρκεια της ανακοίνωσής τους χθες, Δευτέρα, από το πανεπιστήμιο Κολούμπια ότι μεγάλο μέρος των δημοσιευμάτων ήταν επικεντρωμένα σε επίμαχα ζητήματα της χρονιάς, μεταξύ των οποίων η μεταναστευτική πολιτική, οι μεγάλες περικοπές στην αμερικανική αναπτυξιακή βοήθεια και τα ρεπορτάζ σχετικά με τους φακέλους που συνδέονται με τον σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπστιν.

«Δίνουμε μάχη υπέρ της δημόσιας συζήτησης και εναντίον της λογοκρισίας», δήλωσε η Μίλερ. Μίλησε για «τον περιορισμό της πρόσβασης των μέσων ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο και το Πεντάγωνο», την «ελευθερία της έκφρασης που απειλείται στους δρόμους» και τις «δικαστικές διώξεις που ασκούνται από τον Ντόναλντ Τραμπ για δισεκατομμύρια δολάρια» εναντίον πολυάριθμων μέσων ενημέρωσης.

Η Washington Post τιμήθηκε για την κάλυψη του αντίκτυπου που είχε η «χαοτική» αναδιάρθρωση ομοσπονδιακών υπηρεσιών από την κυβέρνηση Τραμπ.

Οι New York Times τιμήθηκαν για έρευνές τους που αποκάλυψαν πώς ο Τραμπ χρησιμοποίησε την ισχύ του προς οικονομικό όφελος της οικογένειάς του, καθώς «εκμεταλλεύθηκε τις κερδοφόρες ευκαιρίες που συνδέονται με την εξουσία, πλουτίζοντας έτσι την οικογένειά του και τους συμμάχους του», και κυρίως πώς οι οικείοι του αμερικανού προέδρου αποκόμισαν κέρδη από τους δεσμούς του με τις μοναρχίες του Κόλπου, καθώς και από τις δραστηριότητές τους στον τομέα των κρυπτονομισμάτων. Δημοσιογράφοι της Chicago Tribune τιμήθηκαν για την κάλυψη των επιχειρήσεων των αμερικανικών μεταναστευτικών αρχών στο Σικάγο. Το Associated Press τιμήθηκε στην κατηγορία του διεθνούς ρεπορτάζ για τα άρθρα του σχετικά με την άδεια που δόθηκε από την αμερικανική κυβέρνηση σε επιχειρήσεις για να πωλήσουν στην Κίνα τεχνολογίες παρακολούθησης.

Βραβεία δόθηκαν επίσης για ρεπορτάζ σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, μια πλημμύρα με νεκρούς στην πολιτεία του Τέξας και την καταστροφή στη Γάζα.

Congratulations to @ColumbiaJournMA alum @JeffHorwitz (MA Business '09) and @EngenTham, who won the 2026 @PulitzerPrizes for Beat Reporting for their @Reuters stories about Meta's willingness to expose users to scams and AI manipulation. https://t.co/OxvwO7lY7h pic.twitter.com/SnJsswk1Ax — M.A. Columbia Journ (@ColumbiaJournMA) May 4, 2026

Ειδική αναφορά έγινε στη δημοσιογράφο Τζούλι Κ. Μπράουν της Miami Herald για τις έρευνές της κατά την περίοδο 2017-18 σχετικά με τον Έπστιν, οι οποίες αποκάλυψαν πώς οι εισαγγελείς τον είχαν προστατεύσει όταν είχε κατηγορηθεί για πρώτη φορά για βιασμούς νεαρών γυναικών.

Η Μάρτζορι Μίλερ δήλωσε πως τα βραβεία υπογραμμίζουν επίσης την προσήλωση στην ελευθερία του Τύπου σε μια εποχή αυξανόμενης πίεσης στα μέσα ενημέρωσης, επισημαίνοντας τους περιορισμούς στην πρόσβαση των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο και το Πεντάγωνο καθώς και τις αγωγές του προέδρου εναντίον μέσων ενημέρωσης.

Τα Πούλιτζερ θεωρούνται ευρέως τα δημοσιογραφικά βραβεία με το μεγαλύτερο κύρος και απονέμονται επίσης για επιτεύγματα στη λογοτεχνία, τη μουσική και το θέατρο.