Τραγικό θάνατο είχε ένας 47χρονος, ο οποίος επιβιβάστηκε σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ στην Αθήνα με τελικό προορισμό την Πάργα.

Γύρω στη 01:00, όταν το λεωφορείο έφτασε στο ΚΤΕΛ Πάργας, ο οδηγός εντόπισε τον 47χρονο χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να προχωρούν σε ΚΑΡΠΑ και να διακομίζουν τον άνδρα στο Κ.Υ. της περιοχής. Δυστυχώς όμως ο νεαρός άνδρας δεν επανήλθε στη ζωή, παρά τις προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ και του ιατρικού προσωπικού στο Κ.Υ. Στο συμβάν μετέβη και η ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με το Epirus TV.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του 47χρονου, που ήταν κάτοικος της περιοχής, θα φωτίσει η ιατροδικαστική εξέταση.