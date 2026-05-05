Καθοριστικό παράγοντα για την πορεία μιας αγγελίας στην αγορά ακινήτων αποτελεί η τιμή, η οποία δεν επηρεάζει μόνο το ενδιαφέρον των υποψήφιων αγοραστών αλλά και τον χρόνο που απαιτείται μέχρι να ολοκληρωθεί μια συμφωνία. Σε μια περίοδο όπου η ζήτηση παραμένει μεν ενεργή, αλλά πιο στοχευμένη και επιλεκτική, οι πωλητές καλούνται να προσαρμόσουν τις προσδοκίες τους στα πραγματικά δεδομένα της αγοράς, αν θέλουν να αποφύγουν καθυστερήσεις και απώλεια ενδιαφέροντος.

Τα τελευταία στοιχεία από την ελληνική αγορά δείχνουν ότι η σχέση μεταξύ τιμής και ταχύτητας πώλησης γίνεται ολοένα και πιο εμφανής. Ιδιαίτερα έντονη είναι η ζήτηση για μικρότερα και οικονομικότερα ακίνητα, τα οποία απορροφώνται γρήγορα, σε αντίθεση με τα μεγαλύτερα και υψηλότερης αξίας ακίνητα που παραμένουν για μεγαλύτερο διάστημα διαθέσιμα. Η τάση αυτή αποτυπώνει την περιορισμένη αγοραστική δύναμη μεγάλου μέρους των ενδιαφερομένων, αλλά και τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος σε πιο «ρεαλιστικές» επιλογές.

Σύμφωνα με δεδομένα που παρουσιάστηκαν σε σχετική εκδήλωση για τις εξελίξεις στον κλάδο, τα ακίνητα με τιμή έως 100.000 ευρώ συγκεντρώνουν άμεσο ενδιαφέρον και συχνά πωλούνται μέσα σε λίγες εβδομάδες. Σε αρκετές περιπτώσεις, ειδικά σε περιοχές της Αττικής, ο χρόνος ολοκλήρωσης της πώλησης δεν ξεπερνά τον έναν μήνα, γεγονός που αποδεικνύει τη δυναμική που εμφανίζει αυτή η κατηγορία. Αντίθετα, όσο αυξάνεται το ύψος της ζητούμενης τιμής, τόσο επιβραδύνεται η διαδικασία, με τα ακίνητα στην κατηγορία των 200.000 έως 300.000 ευρώ να παρουσιάζουν αισθητά μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στην αγορά.

Την ίδια στιγμή, η διαπραγμάτευση παραμένει βασικό χαρακτηριστικό της αγοράς, καθώς οι τελικές τιμές διαμορφώνονται συχνά χαμηλότερα από τις αρχικές. Οι μειώσεις αυτές κινούνται, κατά μέσο όρο, κοντά στο 9% για περιοχές με χαμηλότερες αξίες, ενώ σε ακριβότερες ζώνες μπορεί να φτάσουν ακόμη και το 14%. Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνει ότι οι αγοραστές συνεχίζουν να αναζητούν ευκαιρίες και να πιέζουν για καλύτερους όρους, αξιοποιώντας τον χρόνο που παραμένει ένα ακίνητο διαθέσιμο.

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η σωστή τιμολόγηση από την αρχή αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την επιτυχία μιας πώλησης. Μια υπερβολικά υψηλή τιμή μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά, μειώνοντας την επισκεψιμότητα της αγγελίας και απομακρύνοντας πιθανούς αγοραστές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το ακίνητο κινδυνεύει να «παγώσει» στην αγορά, με αποτέλεσμα να απαιτηθούν στη συνέχεια μεγαλύτερες μειώσεις για να επανέλθει το ενδιαφέρον.

Επιπλέον, η παρατεταμένη παραμονή μιας αγγελίας δημιουργεί συχνά αρνητική εντύπωση, καθώς οι ενδιαφερόμενοι θεωρούν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή ότι η τιμή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία του ακινήτου. Αυτό οδηγεί σε έναν φαύλο κύκλο, όπου η έλλειψη ενδιαφέροντος ενισχύει την ανάγκη για περαιτέρω μειώσεις, προκειμένου να επιτευχθεί τελικά η πώληση.

Στο σημερινό περιβάλλον, όπου οι αγοραστές έχουν άμεση πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών και μπορούν εύκολα να συγκρίνουν τιμές και χαρακτηριστικά, η αγορά φαίνεται να «επιβραβεύει» τη ρεαλιστική προσέγγιση και να «τιμωρεί» τις υπερβολές. Η ισορροπία ανάμεσα στην τιμή και την πραγματική αξία ενός ακινήτου αναδεικνύεται σε βασικό παράγοντα για την ταχύτητα και την επιτυχία μιας συναλλαγής.

Όπως προκύπτει από την εικόνα της αγοράς, οι πωλητές που προσαρμόζονται έγκαιρα στις συνθήκες έχουν περισσότερες πιθανότητες να ολοκληρώσουν μια συμφωνία χωρίς μεγάλες απώλειες. Αντίθετα, όσοι επιλέγουν να δοκιμάσουν τις αντοχές της αγοράς με υψηλές απαιτήσεις, συχνά καταλήγουν να περιμένουν περισσότερο και να αποδέχονται τελικά χαμηλότερες τιμές από αυτές που αρχικά προσδοκούσαν.