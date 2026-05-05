Η εύθραυστη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή κινδύνεψε την Τρίτη, αφού οι ΗΠΑ και το Ιράν εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις, καθώς ανταγωνίζονταν για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι κατέστρεψε έξι ιρανικά μικρά σκάφη, καθώς και πυραύλους κρουζ και drones, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έστειλε το ναυτικό να συνοδεύσει τα εγκλωβισμένα δεξαμενόπλοια μέσω των Στενών, σε μια επιχείρηση που ονόμασε «Project Freedom» (Σχέδιο Ελευθερία).

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του «δεν έχει καν αρχίσει» την αντιπαράθεσή της με τις ΗΠΑ, μία ημέρα μετά τις ανταλλαγές πυρών στο Ορμούζ.

«Γνωρίζουμε καλά ότι η συνέχιση της τρέχουσας κατάστασης είναι ανυπόφορη για τις ΗΠΑ, την ώρα που ακόμη δεν έχουμε καν αρχίσει», έγραψε στα περσικά ο Γαλιμπάφ στον λογαριασμό του στο Χ. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και της ενέργειας και εκτίμησε ότι «η κακόβουλη παρουσία τους μειώνεται» στη Μέση Ανατολή.

Τα Στενά αποτελούν ζωτικής σημασίας αρτηρία για τις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου, λιπασμάτων και άλλων εμπορευμάτων, η οποία έχει ουσιαστικά κλείσει από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, προκαλώντας αυξήσεις τιμών σε όλο τον κόσμο.

Αρκετά εμπορικά πλοία στον Κόλπο ανέφεραν εκρήξεις ή πυρκαγιές τη Δευτέρα, ενώ ένα λιμάνι πετρελαίου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου βρίσκεται μια μεγάλη αμερικανική στρατιωτική βάση, τυλίχθηκε στις φλόγες από ιρανικούς πυραύλους.

Αντιφατικές αναφορές

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει τη στενή θαλάσσια οδό με την απειλή ναρκών, drones, πυραύλων και πολεμικών σκαφών. Οι ΗΠΑ ανταποκρίθηκαν με αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι τα γεγονότα της Δευτέρας κατέδειξαν ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στην κρίση. Ανέφερε ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες προχωρούν με τη μεσολάβηση του Πακιστάν και προειδοποίησε τις ΗΠΑ και τα ΗΑΕ να μην παρασυρθούν σε ένα «βάλτο».

«Το Σχέδιο Ελευθερία είναι Σχέδιο Αδιέξοδο», επισήμανε.

Events in Hormuz make clear that there's no military solution to a political crisis.



As talks are making progress with Pakistan's gracious effort, the U.S. should be wary of being dragged back into quagmire by ill-wishers. So should the UAE.



Project Freedom is Project Deadlock. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 4, 2026

Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία κατάφεραν να περάσουν τα Στενά, χωρίς να διευκρινίσει πότε, με την υποστήριξη αντιτορπιλικών του Πολεμικού Ναυτικού.

Ενώ το Ιράν αρνήθηκε ότι πραγματοποιήθηκαν οποιεσδήποτε διελεύσεις, η Maersk ανέφερε ότι το Alliance Fairfax, ένα πλοίο υπό αμερικανική σημαία, εξήλθε από τον Κόλπο μέσω του Στενού του Ορμούζ συνοδευόμενο από τον αμερικανικό στρατό τη Δευτέρα.

Ο διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή δήλωσε ότι ο στόλος του κατέστρεψε έξι μικρά ιρανικά σκάφη, κάτι που το Ιράν επίσης αρνήθηκε. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένας στρατιωτικός διοικητής δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν πολιτικά σκάφη, σκοτώνοντας πέντε πολίτες.

Το Ιράν δήλωσε επίσης τη Δευτέρα ότι πυροβόλησε ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο που πλησίαζε τα Στενά, αναγκάζοντάς το να κάνει αναστροφή. Ιρανοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν αργότερα τα πυρά ως προειδοποιητικά.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα την πλήρη κατάσταση στα Στενά τη Δευτέρα, καθώς οι αντιμαχόμενες πλευρές εξέδωσαν αντιφατικές δηλώσεις.

Η Νότια Κορέα ανέφερε ότι ένα από τα εμπορικά της πλοία, το HMM Namu υπέστη έκρηξη και πυρκαγιά στο μηχανοστάσιό του, αν και κανείς από τους επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκε. Ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι δεν ήταν σαφές αν η πυρκαγιά προκλήθηκε από επίθεση.

Επίσης τη Δευτέρα, η βρετανική υπηρεσία θαλάσσιας ασφάλειας UKMTO ανέφερε ότι δύο πλοία είχαν χτυπηθεί ανοικτά των ακτών των ΗΑΕ, ενώ η πετρελαϊκή εταιρεία των ΗΑΕ ADNOC δήλωσε ότι ένα από τα κενά πετρελαιοφόρα της χτυπήθηκε από ιρανικά drones.