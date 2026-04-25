Η εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν βρίσκεται σε οριακό σημείο, καθώς οι διπλωματικές διεργασίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης έχουν ουσιαστικά «παγώσει» και οι προγραμματισμένες αποστολές στο Ισλαμαμπάντ ακυρώθηκαν, αφήνοντας τις συνομιλίες χωρίς σαφή κατεύθυνση. Την ίδια ώρα, η ρητορική ανάμεσα στις δύο χώρες έχει οξυνθεί εκ νέου.

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί αποχώρησε από το Ισλαμαμπάντ, προειδοποίώντας ότι η Τεχεράνη δεν θα δεχθεί «μαξιμαλιστικές απαιτήσεις» από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αποφάσισε να ακυρώσει την αποστολή των Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, αφήνοντας τις επαφές σε αβέβαιο σημείο.

Τραμπ: «Δεν ταξιδεύουμε χωρίς σχέδιο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλά σε δημοσιογράφους

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε την απόφαση ακύρωσης του ταξιδιού, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε λόγος για μια τόσο απαιτητική μετακίνηση χωρίς ξεκάθαρο αποτέλεσμα.

Όπως ανέφερε, η απόφαση συνδέεται τόσο με πρακτικούς όσο και οικονομικούς λόγους, σημειώνοντας ότι «είναι πολύ μεγάλο ταξίδι, παίρνει χρόνο και κοστίζει πολύ». Παράλληλα, τόνισε ότι οι ΗΠΑ διατηρούν ισχυρή διαπραγματευτική θέση, λέγοντας πως «έχουμε όλα τα χαρτιά».

Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεκκίνησης του διαλόγου, επισημαίνοντας ότι το Ιράν μπορεί να επικοινωνήσει όποτε το επιθυμεί. Υποστήριξε επίσης ότι δεν πρόκειται να σταλούν αποστολές χωρίς σαφές πλαίσιο, ενώ ανέφερε πως από την πλευρά της Τεχεράνης κατατέθηκαν προτάσεις που «δεν ήταν επαρκείς», αν και –όπως είπε– ακολούθησε βελτιωμένη εκδοχή λίγο μετά την ακύρωση του ταξιδιού.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι στο Ιράν επικρατούν εσωτερικές συγκρούσεις για την ηγεσία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «μαλώνουν μεταξύ τους». Μάλιστα, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, δηλώνοντας ότι «παλεύουν για να μην γίνουν ηγέτες, επειδή εξουδετερώσαμε δύο επίπεδα ηγετών», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι αμερικανικές ενέργειες έχουν επηρεάσει τη δομή εξουσίας της χώρας.

Παράλληλα, εμφανίστηκε πρόθυμος να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις, εφόσον θα διαγράφεται μια προοπτική συμφωνίας. «Θα διαπραγματευτώ με όποιον πρέπει, αλλά δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε δύο ημέρες… θα το κάνουμε όταν το θέλουν, μπορούν να μου τηλεφωνήσουν, έχουμε όλα τα χαρτιά στα χέρια μας», ανέφερε, τονίζοντας την πίεση που επιχειρεί να ασκήσει η Ουάσιγκτον.

Τέλος, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να τερματιστεί η εκεχειρία με το Ιράν, ο Τραμπ απέφυγε να δεσμευτεί, απαντώντας: «Δεν το έχω καν σκεφτεί».

Αραγτσί: Αμφιβολίες για τις προθέσεις των ΗΠΑ

Από την πλευρά του, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί εξέφρασε επιφυλάξεις για το κατά πόσο η Ουάσινγκτον προσεγγίζει τη διπλωματία με σοβαρότητα, μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την ακύρωση της αμερικανικής αποστολής.

Σε ανάρτησή του, ανέφερε ότι παρουσίασε τις θέσεις της Τεχεράνης για ένα «βιώσιμο πλαίσιο τερματισμού της σύγκρουσης», προσθέτοντας ότι παραμένει αβέβαιο αν οι ΗΠΑ επιδιώκουν πραγματικά μια ουσιαστική συμφωνία. Ο ίδιος χαρακτήρισε τις συνομιλίες στο Πακιστάν «ιδιαίτερα παραγωγικές».

Very fruitful visit to Pakistan, whose good offices and brotherly efforts to bring back peace to our region we very much value.



Shared Iran's position concerning workable framework to permanently end the war on Iran. Have yet to see if the U.S. is truly serious about diplomacy. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 25, 2026

Προειδοποιήσεις από την Τεχεράνη

Στο μεταξύ, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν υπογράμμισαν ότι ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ αποτελεί «καθοριστικό στρατηγικό εργαλείο» για την Τεχεράνη απέναντι στις ΗΠΑ, εντείνοντας περαιτέρω την ανησυχία για πιθανή κλιμάκωση στην περιοχή.

Η συνολική εικόνα δείχνει μια εύθραυστη ισορροπία, με τις διπλωματικές προσπάθειες να βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο και την ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές να παραμένει σε υψηλά επίπεδα.