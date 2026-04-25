Η ιρανική αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετέχει και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, αναχώρησε από το Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν μετά από μια ημέρα έντονων επαφών υψηλού επιπέδου με Πακιστανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, η Τεχεράνη παρέδωσε στους Πακιστανούς ηγέτες τον επίσημο κατάλογο των αιτημάτων της, τα οποία, όπως αναφέρεται, σχετίζονται με την προσπάθεια τερματισμού της τρέχουσας σύγκρουσης.

Παράλληλα, διπλωματικές πηγές από το Ιράν ξεκαθάρισαν ότι η χώρα «δεν θα δεχτεί ακραίες απαιτήσεις», απαντώντας σε πιέσεις και προτάσεις που αποδίδονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Was pleased to meet H.E. Seyed Abbas Araghchi, Foreign Minister of Iran, and his delegation in Islamabad today. Had a most warm, cordial exchange of views on the current regional situation. We also discussed matters of mutual interest, including the further strengthening of… pic.twitter.com/ZGLQNuGOK6 — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 25, 2026

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ θα ταξιδέψουν για το Πακιστάν σήμερα. Ωστόσο μετά την αποχώρηση του Αραγτσί, ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο Fox News έκανε γνωστό ότι ακύρωσε το ταξίδι τους.

«Είπα στους δικούς μου πριν από λίγο, ενώ ετοιμάζονταν να φύγουν, “Όχι, δεν θα κάνετε 18ωρη πτήση για να πάτε εκεί. Εμείς κρατάμε όλα τα χαρτιά. Μπορούν να μας καλέσουν όποτε θέλουν, αλλά δεν θα κάνετε άλλες πτήσεις 18 ωρών για να καθίσετε να μιλάτε για το τίποτα”», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Witkoff and Kushner head back to Islamabad for another round of talks after Iran pushed for an in-person meeting. As the Hormuz blockade continues, President Trump extends a Jones Act waiver to help curb soaring costs. | @MattFinnFNC pic.twitter.com/zjvsRM4AwU — FOX & Friends (@foxandfriends) April 25, 2026

Νωρίτερα πάντως ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει πάντως ότι το Ιράν «υποβάλλει μια πρόταση», χωρίς όμως να είναι σαφές το περιεχόμενό της, ενώ τόνισε πως οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει τον περιορισμό του ιρανικού εμπλουτισμού ουρανίου και ζητήματα που αφορούν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Το ισραηλινό Kan News μετέδωσε, επικαλούμενο πακιστανικές πηγές, ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία υπό τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ αναμένεται να φτάσει απόψε.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι η Τεχεράνη αρνείται να συνομιλήσει με την Ουάσιγκτον έως ότου αρθεί ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ. Το μέσο ανέφερε επίσης ότι οι Πακιστανοί διαμεσολαβητές εμφανίζονται «απαισιόδοξοι» για την πορεία των προσπαθειών ειρήνευσης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προκυμένου να αυξήσουν την πίεση, προχώρησαν στο πάγωμα περιουσιακών στοιχείων σε κρυπτονομίσματα ύψους 344 εκατομμυρίων δολαρίων λόγω διασυνδέσεων με το Ιράν, όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.