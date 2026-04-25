Το Ιράν ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση που θα μπορούσε να ικανοποιήσει τις αμερικανικές απαιτήσεις, τόνισε χθες, Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο Reuters, καθώς αναμένεται να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες στο Πακιστάν, ωστόσο, προς το παρόν, δεν διαφαίνεται προοπτική οποιασδήποτε συμφωνίας.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι δεν γνωρίζει ακόμη το περιεχόμενο της πρότασης, επιμένοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει την εγκατάλειψη του εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν και την ελεύθερη διέλευση των πετρελαιοφόρων από τα Στενά του Ορμούζ.

«Δεν αίρεται ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών»

Αμερικανοί απεσταλμένοι, όπως ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, θα βρεθούν στο Ισλαμαμπάντ, όπου θα συμμετάσχουν σε συνομιλίες με ιρανική αντιπροσωπεία.

Ο Τραμπ εξέφρασε επίσης ανησυχία για το ποιος ασκεί την εξουσία στο Ιράν, με Αμερικανούς αξιωματούχους να εκτιμούν ότι υπάρχει εσωτερική αστάθεια στην ηγεσία. Όταν ρωτήθηκε με ποιον συνομιλούν οι ΗΠΑ, απάντησε: «Δεν θέλω να το πω, αλλά μιλάμε με αυτούς που έχουν τώρα την εξουσία», χωρίς να δώσει ονόματα.

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί θα βρεθεί στο Ισλαμαμπάντ για να συζητήσει τρόπους επανεκκίνησης των συνομιλιών.

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών μέχρι να υπάρξει συμφωνία, ενώ για το πότε μπορεί να αρθεί δήλωσε: «Θα πρέπει να απαντήσω αργότερα, αφού δω τι θα προτείνουν».

«Δεν σχεδιάζεται καμία συνάντηση»

Από την πλευρά του, το Ιράν διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε απευθείας συνομιλίες με τις ΗΠΑ, παρά τις αντίθετες δηλώσεις από τον Λευκό Οίκο.

«Δεν σχεδιάζεται καμία συνάντηση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Οι θέσεις του Ιράν θα μεταφερθούν στο Πακιστάν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ Εσμαΐλ Μπαγαεΐ.

Ωστόσο, αναμένεται να υπάρξουν επαφές μέσω των πακιστανικών αρχών, που θα λειτουργήσουν ως μεσολαβητές στις διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ ανέφερε ότι οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ θα μεταβούν εκ νέου στο Πακιστάν για έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο ειδικός απεσταλμένος Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ θα μεταβούν ξανά στο Πακιστάν για συνομιλίες, άμεσες ή μέσω διαμεσολάβησης, με την ιρανική αντιπροσωπεία», δήλωσε.

Εξέφρασε επίσης αισιοδοξία ότι οι διαπραγματεύσεις θα είναι «παραγωγικές» και θα φέρουν πιο κοντά μια συμφωνία ειρήνης. Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ ανακοίνωσε νωρίτερα την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης διέψευσαν το ενδεχόμενο άμεσων συνομιλιών, σημειώνοντας ότι δεν έχει υπάρξει συμφωνία για απευθείας επαφές με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Αμπάς Αραγτσί σκοπεύει να παρουσιάσει νέα απάντηση στην αμερικανική πρόταση για ειρήνη.

«Ξεκινώ περιοδεία σε Ισλαμαμπάντ, Μουσκάτ και Μόσχα. Στόχος των επισκέψεών μου είναι ο συντονισμός με εταίρους και η ανταλλαγή απόψεων για τις εξελίξεις στην περιοχή. Οι γείτονές μας είναι προτεραιότητα», έγραψε σε ανάρτησή του.