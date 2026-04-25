Με φόντο το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε ανάρτηση το απόγευμα του Σαββάτου, επιβεβαιώνοντας ότι οι ειδικοί απεσταλμένοι δεν θα μεταβούν στο Ισλαμαμπάντ.

Μέσα από την πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε το Ιράν να επικοινωνήσει απευθείας μαζί του εφόσον επιθυμεί διαπραγματεύσεις, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι «ούτε οι ίδιοι δεν γνωρίζουν ποιος έχει τον έλεγχο στη χώρα». Οι συνομιλίες φαίνεται έτσι να μπαίνουν σε αναμονή, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί τις εξελίξεις με έντονο ενδιαφέρον.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ακυρώνεται το ταξίδι των εκπροσώπων του στο Ισλαμαμπάντ, επικαλούμενος την υπερβολική σπατάλη χρόνου στις μετακινήσεις και τον φόρτο εργασίας, ενώ έκανε λόγο και για σύγχυση στο εσωτερικό της ιρανικής ηγεσίας.

Επικρατεί έντονη εσωτερική διαμάχη και σύγχυση μέσα στην «ηγεσία» τους. Κανείς δεν ξέρει ποιος έχει τον έλεγχο, ούτε οι ίδιοι.

Τόνισε επίσης ότι οι ΗΠΑ έχουν όλα τα διαπραγματευτικά «χαρτιά» και κατέληξε πως, αν το Ιράν θέλει να μιλήσει, αρκεί ένα τηλεφώνημα.

Η ανάρτηση του αμερικανού προέδρου

Η απόφαση αυτή ήρθε μετά την αποχώρηση του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί από το Πακιστάν, γεγονός που οδήγησε στην ακύρωση της αποστολής των Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Νωρίτερα, σύμφωνα με πακιστανικές κυβερνητικές πηγές, ο Αμπάς Αραγτσί είχε παρουσιάσει στις πακιστανικές αρχές τις θέσεις της Τεχεράνης και τις επιφυλάξεις της απέναντι στις αμερικανικές απαιτήσεις.