Αν και η μονοχρωμία έχει και αυτή τη δική της γοητεία, όμως, η χρωματική τόλμη μπορεί να προσθέσει ζωντάνια και χαρακτήρα σε έναν τόπο. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ, είναι το μαγευτικό Μπουράνο, το νησάκι στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας, όπου σχεδόν κάθε γωνιά του ξεχειλίζει από χρώμα.

Μπλε, κόκκινο, πράσινο, κίτρινο -στους τοίχους, στα παντζούρια, στις πόρτες, στα παράθυρα των σπιτιών, αλλά και σε δημόσιους χώρους, συνθέτουν αυτή την απίθανη χρωματική παλέτα του Μπουράνο, που μαγεύει τους επισκέπτες από την πρώτη κιόλας επαφή. Αυτό που επίσης εντυπωσιάζει, είναι η διαδικασία που ακολουθείται προκειμένου ο ιδιοκτήτης του κάθε σπιτιού μπορεί να το βάψει. Έτσι, το χρώμα δεν το αποφασίζει ο ίδιος, αλλά κάνει αίτημα στην κυβέρνηση η οποία του ανακοινώνει ποια χρώματα είναι διαθέσιμα για την περιοχή που εντοπίζεται το σπίτι του.

Πρόκειται για μια διαδικασία, μάλιστα, που βρίσκει τις ρίζες της πολύ πίσω στο χρόνο, στη «χρυσή εποχή» της Ιταλίας. Σύμφωνα, μάλιστα, με την παράδοση το «έθιμο» ξεκίνησαν οι ψαράδες της περιοχής, οι οποίοι έβαφαν με διαφορετικό χρώμα το σπίτι τους, προκειμένου να μπορούν να το παρατηρούν όση ώρα ψάρευαν κατά την διάρκεια της νύχτας.

Το Μπουράνο είναι επίσης γνωστό για την κατασκευή δαντέλας, ενώ το επιλέγουν για μια ημερήσια εκδρομή όσοι επισκέπτονται την κοντινή Βενετία, με την οποία μοιράζονται την ίδια λιμνοθάλασσα.

