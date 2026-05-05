Στις κινήσεις που θεωρούνται απαραίτητες ώστε να αποφύγουμε την εκδήλωση πυρκαγιών εστίασε ενόψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου ο Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις».

«Από την 1η Μαΐου ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος. Πρέπει όλοι να έχουμε στο μυαλό μας ότι απαγορεύεται η χρήση φλόγας στην ύπαιθρο από οποιονδήποτε, με οποιαδήποτε ιδιότητα και ταυτόχρονα πρέπει να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά όλοι να καθαρίζουμε τους οικοπεδικούς μας χώρους σε ό,τι μας αναλογεί, έτσι ώστε η πυρκαγιά να μη βρίσκει καύσιμη ύλη, να μην έχει δυναμώσει τόσο πολύ η χλωρίδα από ξερά χόρτα, με αποτέλεσμα η ένταση των πυρκαγιών πλέον να είναι πιο μικρή και οι δυνάμεις που να χρειάζονται να αρκούν έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν αυτές τις καταστροφές. Το βλέπουμε σε παγκόσμιο επίπεδο ότι η κλιματική κρίση έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα και πρέπει όλοι μαζί να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα της κοινωνίας μας», επεσήμανε χαρακτηριστικά την Τρίτη 5/5.

Απαντώντας σε ερώτημα για το αν οι πολίτες μπορούν να κάνουν μπάρμπεκιου, απάντησε: «Όχι, δεν μπορούμε πλέον, διότι τα δεδομένα τα κλιματολογικά θα ενισχύσουν τη δημιουργία μιας πυρκαγιάς και θα μπορέσουν να της δώσουν περισσότερη ώθηση ως προς την εξέλιξή της. Αυτό απαγορεύεται και από την Ενιαία Πυροσβεστική Διάταξη αλλά και από την κείμενη νομοθεσία».

«Θα πρέπει όλοι να είμαστε εγκρατείς κατά την καλοκαιρινή περίοδο γιατί είδαμε εικόνες του παρελθόντος είτε από μπάρμπεκιου, είτε από οξυγονοκόλληση, είτε από συνανθρώπους μας μελισσοκόμους με τα καπνιστήρια που δημιουργούσαν θερμές εστίες και πολλές άλλες αιτίες οι οποίες το 80% πίσω από αυτές υπάρχει ένα ανθρώπινο χέρι όπου το 65% περίπου είναι αμέλεια και το 15% περίπου είναι η πρόθεση. Εκεί κινούνται όλα αυτά τα ποσοστά. Πρέπει να συμβάλουμε όλοι μαζί σε αυτό το νέο δεδομένο» διευκρίνισε.

Εστιάζοντας στον υποχρεωτικό καθαρισμό οικοπέδων ο κ. Τσίγκας δήλωσε: «Έχει εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία καθορίζει ότι μέχρι τις 15 Ιουνίου θα πρέπει όλοι να έχουμε μπει στην πλατφόρμα και να δηλώσουμε ότι έχουμε καθαρίσει το οικόπεδό μας. Έχει και κάποιες συνέπειες οικονομικές και κάποια διοικητικά πρόστιμα και για αυτούς που δεν καθάρισαν αλλά και γι’ αυτούς που καθάρισαν και δεν έχουν δηλώσει, έτσι ώστε το σύστημα και η τερματική βάση δεδομένων να γνωρίζει ακριβώς όλα τα στοιχεία».

«Είναι κάτι το οποίο όμως θα πρέπει να συνεχιστεί και καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, διότι οι τελευταίες βροχές έχουν ενισχύσει την αύξηση της βλάστησης, με αποτέλεσμα όλα αυτά τα χόρτα που τα βλέπουμε πράσινα τη δεδομένη χρονική συγκυρία, σε 20 ημέρες και σε ένα μήνα θα είναι όλα ξερόχορτα και με την άνοδο της θερμοκρασίας δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες και για τη δημιουργία πυρκαγιάς αλλά και για την ίδια την επέκταση της πυρκαγιάς» σημείωσε.

Μικροδορυφόροι και μοντέλα πρόβλεψης πυρκαγιών

Ακολούθως τόνισε ότι: «Είναι ένα πρόγραμμα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο Εθνικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων, που εκτοξεύτηκαν για να δίνουν εικόνα και να ενεργοποιούνται με θερμικές κάμερες οι οποίες έχουν ενσωματωθεί και θα παρατηρούν τη διαφοροποίηση μιας θερμοκρασίας, που σημαίνει ότι μπορεί να ξεκινάει μία πυρκαγιά.

Έχει συναφθεί Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Πυροσβεστικού Σώματος και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έτσι ώστε τα δεδομένα όλα αυτά να έρχονται στο εξής στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων και κατ’ επέκταση θα έχει τη δυνατότητα ο επιχειρησιακός αξιωματικός ο οποίος είναι στην πυρκαγιά μέσω ενός τάμπλετ, μέσω πληροφοριακού συστήματος, που αποτυπώνει όλες τις δυνάμεις που υπάρχουν σε ένα σημείο μιας πυρκαγιάς, να έχει εικόνα και για την εξέλιξή της.

Υπάρχουν νέα μοντέλα πρόβλεψης εξέλιξης των πυρκαγιών και η νέα ψηφιακή εποχή ως Πυροσβεστικό Σώμα, ευτυχώς μας βρίσκει να κατέχουμε όλα αυτά τα δεδομένα. Είναι μια σημαντική βοήθεια στο ανθρώπινο δυναμικό.

Τα μοντέλα μέσω του προγράμματος Αιγίς έχουν αφομοιωθεί από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων και πλέον με τους νέους μετεωρολογικούς σταθμούς σε συνεργασία με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα έχουμε κάποιες εκτιμήσεις οι οποίες πολλές φορές λόγω των ιδιάζουσων συνθηκών που επικρατούν σε κάθε περιοχή, όπου η ίδια πυρκαγιά δημιουργεί το δικό της μικροκλίμα, όλα αυτά τα δεδομένα ενσωματώνονται, καύσιμη ύλη, ρυμοτομία, άνεμοι, υγρασία και οτιδήποτε άλλο σχετικό έχει να κάνει με τις συνθήκες που θα επηρεάσουν μια πυρκαγιά.

Έχουμε 10.000 τον χρόνο έναρξης πυρκαγιών είναι ένα ζητούμενο. Πρέπει να μειωθούν και οι ενάρξεις έτσι ώστε να μειωθούν και οι καμένες εκτάσεις στην όμορφη πατρίδα μας».