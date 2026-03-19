Σε μια σοβαρή καταγγελία για τον αποκλεισμό της 9χρονης ΑμεΑ κόρης της, με κινητικά προβλήματα, προχώρησε μια μητέρα.

Η μητέρα της ανήλικης κατηγόρησε τη διευθύντρια του σχολείου για μισαναπηρισμό, ενώ όπως είπε, δεν επιτρέπει στη μαθήτρια να βγαίνει στο προαύλιο κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, επικαλούμενη λόγους ασφάλειας και τον κίνδυνο τραυματισμού άλλων παιδιών.

Σύμφωνα με τα όσα είπε η ίδια στην εκπομπή «Το Πρωινό», η 9χρονη παραμένει μέσα στην τάξη στα διαλείμματα, γεγονός που την απομονώνει από τους συμμαθητές της.

Επιπλέον, η μητέρα καταγγέλλει την έλλειψη κατάλληλου μεταφορικού μέσου με ράμπα, που έχει ως αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να μεταφέρουν το παιδί στα χέρια. «Το παιδί μεγαλώνει και δεν έχει λεωφορείο με ράμπα, αλλά η διευθύντρια δεν ήθελε», είπε συγκεκριμένα.

Μάλιστα, σύμφωνα με την καταγγελία της ίδιας, η 9χρονη παρακολουθεί τα μαθήματα στο σχολείο σε αυτοσχέδιο θρανίο, το οποίο έχει προσαρμοστεί πρόχειρα με κόλλες Α4 για να αποκτήσει το απαιτούμενο ύψος.

Αναφερόμενη στο βοηθητικό προσωπικό που βρίσκεται συνεχώς μαζί με την κόρη της στο σχολείο, είπε πως η πρώτη παραιτήθηκε στις 6 Ιανουαρίου λόγω της άσχημης συμπεριφοράς που είχε η διευθύντρια ενώ και η δεύτερη κοπέλα, όπως είπε, «πηγαίνει στο γραφείο της διευθύντριας και γυρνάει συνεχώς με κόκκινα και κλαμένα μάτια».

Η μητέρα ανέφερε επίσης ότι επιχείρησε να απευθυνθεί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ζητώντας παρέμβαση, ωστόσο η απάντηση που έλαβε ήταν να κάνει υπομονή μέχρι τη συνταξιοδότηση της διευθύντριας, καθώς δεν μπορούσε να δοθεί άμεση λύση.

«Το παιδί μου έχει καταφέρει να αποκτήσει αυτονομία, όμως δεν της επιτρέπεται να τη ζήσει. Δεν την αφήνουν να παίξει με τα άλλα παιδιά, την περιθωριοποιούν», κάνοντας λόγο για «συμπεριφορές που συνιστούν μισαναπηρισμό».