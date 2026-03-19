«Η Γαλάζια Οικονομία δεν είναι ένας ευφάνταστος όρος κενός περιεχομένου, αλλά ένα πολυδιάστατο παραγωγικό οικοσύστημα που στην περίπτωση της πατρίδας μας έχει μεγάλο ιστορικό και πολιτισμικό βάθος», επισήμανε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, στην ομιλία του, μέσω τηλεδιάσκεψης, στο 1ο Blue Heritage Summit Thessaloniki, που διοργανώνει ο οργανισμός ΒeyondCSR, με την αιγίδα και στήριξη του υπουργείου Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης.

«Από τα ομηρικά έπη έως τη σύγχρονη ναυτιλία, η ιστορία του ελληνικού χώρου είναι άρρηκτα δεμένη με τη θάλασσα. Σήμερα, αυτή η ιστορική παρακαταθήκη συναντά τη σύγχρονη πρόκληση της μπλε οικονομίας.

Γιατί η αξιοποίηση των θαλάσσιων πόρων – στις μεταφορές, την αλιεία, την ενέργεια και τον τουρισμό – δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την προστασία των ίδιων των οικοσυστημάτων που τη στηρίζουν», ανέφερε ο κ. Σκέρτσος.

«Σήμερα η θάλασσα συνδέει άμεσα την οικονομική ανάπτυξη από την αλιεία έως τη μεταποίηση και τον τουρισμό με την πράσινη μετάβαση, την καινοτομία με τις υποδομές και την περιφερειακή ανάπτυξη των νησιωτικών κοινοτήτων με την ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια, αποτελώντας έναν στρατηγικό χώρο για την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης και της Ελλάδας» πρόσθεσε.

Η Γαλάζια Οικονομία

«Ειδικά για τη χώρα μας, των νησιών, των τεράστιων ακτογραμμών και του συγκλονιστικού υποθαλάσσιου πλούτου, η Γαλάζια Οικονομία αποτελεί όρο περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής επιβίωσης», επισήμανε.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στη μπλε οικονομία σε όρους απασχόλησης:

Είμαστε η 2η χώρα στην ΕΕ σε απασχόληση στον τομέα. Με 13,7% συμμετοχή της μπλε οικονομίας στην εθνική απασχόληση. Από την παραγωγή καθαρής ενέργειας και την ναυπηγοεπισκευή έως την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, από τον τουρισμό έως τις λιμενικές υποδομές, τις μεταφορές και τα logistics, η ώθηση στην ελληνική οικονομία συνδέεται άρρηκτα με τη θάλασσα, την προαιώνια τροφό του ελληνικού έθνους. Η αναβίωση της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας σε Ελευσίνα, Σύρο και Σκαραμαγκα τα τελευταία χρόνια, χάρη στην εξυγίανση των ναυπηγείων που πέτυχε η κυβέρνηση μας, εντάσσεται στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας και αναδεικνύει τον κυκλικό και βιώσιμο χαρακτήρα της παραγωγικής ανάταξης της χώρας, υπογράμμισε.

Πριν από λίγες μέρες, στις 11 Μαρτίου 2026, καταγράφηκε ιστορικό ρεκόρ, όταν συνολικά 29 πλοία βρίσκονταν ταυτόχρονα στις κλίνες των ναυπηγείων Ελευσίνας και Σύρου. Από το 2019 μέχρι σήμερα, συνολικά 865 πλοία κάθε τύπου ελληνικής και ξένης ιδιοκτησίας έχουν περάσει από τις δύο γιάρδες. Επίσης, το 2025 ήταν χρονιά ανόδου των ελληνικών εξαγωγών ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας. Ο κλάδος επιβεβαίωσε την ανθεκτικότητα και τη δυναμική του.

Οι εξαγωγές μας σε τσιπούρες και λαβράκια ανήλθαν στα 672 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 47% από το 2019 όταν η αξία των εξαγωγών μας ήταν στα 458 εκ ευρώ.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), σημαντική βελτίωση κατέγραψαν και οι τιμές παραγωγού, οι οποίες αυξήθηκαν κατά περίπου 10% και για τα δύο βασικά είδη, φτάνοντας σε ιστορικά υψηλά επίπεδα για τον κλάδο.

Ο κ. Σκέρτσος τόνισε πως η καταστροφή που επιφέρει στο θαλάσσιο περιβάλλον η αλόγιστη και χωρίς μέτρο ανθρώπινη παρέμβαση δεν είναι χωρίς επιστροφή. Με συμμάχους την επιστημονική και εμπειρική παρατήρηση μπορεί το δυσοίωνο παρόν να μετατραπεί σε ένα πιο ευοίωνο μέλλον. Η λύση είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μεγάλων θαλάσσιων πάρκων απόλυτης προστασίας, που θα επιτρέψουν σε 5 μόλις χρόνια την πλήρη αναγέννηση τόσο του ζωικού όσο και του φυτικού θαλάσσιου πλούτου.

Όπως τόνισε, ο θαλάσσιος βυθός μπορεί να αναγεννηθεί σε 5 μόλις χρόνια αν του το επιτρέψουμε. Και αυτή η αναγέννηση μπορεί να προσφέρει αφενός ισορροπία στο θαλάσσιο περιβάλλον και αφετέρου πολύ μεγαλύτερο και βιώσιμο εισόδημα στους αλιείς μας που βιώνουν χρόνο με το χρόνο την ερημοποίηση των θαλασσών μας. Η θαλάσσια προστασία Σύμφωνα με τον υπουργό, ήδη η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει κυριολεκτικά άλματα σε ό,τι αφορά την θαλάσσια προστασία με την ανακήρυξη δύο μεγάλων θαλάσσιων πάρκων στα Ιόνια νησιά και τις Νότιες Κυκλάδες. Τα πάρκα αυτά επιτυγχάνουν με τους κατάλληλους μηχανισμούς επιτήρησης από το 2026 -αρκετά νωρίτερα δηλαδή- τον στόχο 30/30 που έχει τεθεί από τον ΟΗΕ: δηλαδή κάθε χώρα να προστατεύσει το 30% των θαλασσών της από την υπεραλίευση έως το 2030. Σε αυτό το πλαίσιο, τον Νοέμβριο του 2025 τέθηκε σε ισχύ το Προεδρικό Διάταγμα για το “Αμοργόραμα”, το οποίο θεσπίζει -μετά από πρωτοβουλία και σε συνεργασία με τους αλιείς του νησιού- περιορισμούς στην αλιευτική δραστηριότητα στην παράκτια ζώνη του νησιού, με γνώμονα την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος της περιοχής.

«Εφαρμόζουμε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, υπό το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η Ελλάδα οριοθετεί το θαλάσσιο δυναμικό της και το πλαίσιο προστασίας του θαλάσσιου και υποθαλάσσιου περιβάλλοντός της, ασκώντας τα κυριαρχικά της δικαιώματα, ενώ επίκειται το ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ, που θα θέσει και τους όρους για τα παράκτια αιολικά πάρκα. Επίσης, καταπολεμούμε πιο αποφασιστικά τη θαλάσσια ρύπανση και ιδιαίτερα αυτή που προκαλείται από τα πλαστικά – Στόχος μας είναι η μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικό κατά 50% μέχρι το 2030 και κατά 30% του μικροπλαστικού στο περιβάλλον» σημείωσε. Η σημασία της Θεσσαλονίκης

Ο κ. Σκέρτσος αναφέρθηκε στη σημασία της Θεσσαλονίκης ως στρατηγικού κόμβου για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, μέσα από ένα συγκροτημένο σχέδιο γαλάζιας οικονομίας και σημείωσε πως η γεωγραφική της θέση την καθιστά φυσική πύλη της Ελλάδας και της Ευρώπης, ενώ το λιμάνι της, σε συνδυασμό με τις απαραίτητες σιδηροδρομικές και οδικές διασυνδέσεις, μπορεί να λειτουργήσει ως βασικός κόμβος logistics και εμπορίου για την ευρύτερη περιοχή.

Οι λιμένες και οι υποδομές τους αποτελούν πυλώνα της Γαλάζιας Οικονομίας, λειτουργώντας όχι μόνο ως σημεία θαλάσσιων μεταφορών, αλλά και ως κέντρα βιώσιμης ανάπτυξης, καινοτομίας, πράσινης ενέργειας και logistics.

Η μεγάλη ευκαιρία για τη Θεσσαλονίκη είναι να αξιοποιήσει το ισχυρό της γεωστρατηγικό αποτύπωμα και να υποστηρίξει τον μετασχηματισμό των υποδομών της σε:

ενεργειακούς κόμβους (ηλεκτροδότηση πλοίων, καθαρά καύσιμα)

ψηφιακά και διαλειτουργικά hubs

ασφαλείς και ανθεκτικές υποδομές

πράσινες λιμενικές εγκαταστάσεις.

Κεντρικό ρόλο στην αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης διαδραματίζει η επέκταση του Προβλήτα 6, ένα εμβληματικό έργο που ενισχύει ουσιαστικά τη δυναμική του λιμανιού και τη θέση της πόλης στον χάρτη των διεθνών μεταφορών.

Σε εξέλιξη επίσης βρίσκεται, μέσω του Υπερταμείου, η διαγωνιστική διαδικασία για την αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Γκόνου ως σύγχρονου διαμετακομιστικού κέντρου (logistics hub), ένα έργο που μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για τον μετασχηματισμό της Θεσσαλονίκης σε βασικό κόμβο logistics της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Παράλληλα με τις λιμενικές και logistics υποδομές, προωθούνται και παρεμβάσεις στο παράκτιο μέτωπο της πόλης, όπως η ανάπτυξη της Μαρίνας Καλαμαριάς, με έμφαση στη βιωσιμότητα, την ήπια δόμηση και την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών.

Συνολικά, η Θεσσαλονίκη αναπτύσσεται μέσα από ένα πολυεπίπεδο μοντέλο που συνδυάζει το λιμάνι, τα logistics και την αστική ανάπλαση, ενισχύοντας τη θέση της ως κόμβου διασύνδεσης της Ελλάδας με τα Βαλκάνια και την ευρωπαϊκή ενδοχώρα.