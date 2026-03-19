Σοκ προκαλεί η άγρια επίθεση που δέχτηκε ένας 71χρονος θυρωρός στη Νέα Υόρκη, όταν προσπάθησε να εμποδίσει έναν άνδρα να εισέλθει παράνομα σε πολυκατοικία, κάνοντας απλώς τη δουλειά του.

Ο Νικολάι Λίκα, γνωστός στους ενοίκους ως «Τζορτζ», βρισκόταν στη βάρδιά του λίγο μετά τα μεσάνυχτα στις 8 Μαρτίου, όταν ο 29χρονος εισέβαλε στο κτίριο, ισχυριζόμενος ότι ήθελε να επισκεφθεί διαμέρισμα στον 7ο όροφο. Αρχικά τον κατεύθυνε προς το ασανσέρ, ωστόσο στη συνέχεια θυμήθηκε ότι συνάδελφός του τον είχε προειδοποιήσει πως το συγκεκριμένο άτομο δεν ήταν ευπρόσδεκτο.

«Έτρεξα πίσω του και τον σταμάτησα μπροστά στο ασανσέρ. Του είπα: “Κύριε, λυπάμαι πολύ, δεν μπορώ να σας επιτρέψω να ανεβείτε”», περιέγραψε ο ίδιος. Τότε, όπως λέει, ο άνδρας εξαγριώθηκε και του επιτέθηκε ξαφνικά. «Πετάχτηκε πάνω μου. Προσπάθησα να φύγω, αλλά δεν μπορούσα. Ήταν μπροστά μου και δεν είχα τρόπο να βγω από το κτίριο», ανέφερε.

Ο 71χρονος έπεσε στο πάτωμα έπειτα από σπρώξιμο, με τον δράστη να συνεχίζει να τον χτυπά με μανία. Σε μια από τις πιο βίαιες στιγμές της επίθεσης, άρπαξε μια μεταλλική ράμπα και την εκτόξευσε στο πρόσωπό του, προκαλώντας σοβαρά τραύματα. «Με χτύπησε στο μάτι και έσπασε το οστό από κάτω, αλλά και τη μύτη μου. Μετά έπεσε πάνω μου και συνέχισε να με χτυπά», είπε.

Παρά τη σφοδρότητα της επίθεσης, ο ηλικιωμένος άνδρας συνέχιζε να τον παρακαλεί ευγενικά: «Σταματήστε, κύριε». Όπως περιέγραψε, καλούσε σε βοήθεια, φωνάζοντας «βοηθήστε με», ενώ σε μια στιγμή απελπισίας απευθύνθηκε ακόμη και στον Θεό: «Σταμάτα τον, σε παρακαλώ, θέλει να με σκοτώσει».

Οι Αρχές ανέφεραν ότι ο παλαβός δράστης επιχείρησε να τον χτυπήσει και με σκούπα, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει. Παρά το γεγονός ότι το πρόσωπό του ήταν «γεμάτο αίματα», ο Λίκα κατάφερε να καλέσει την αστυνομία, ενώ διερχόμενοι περαστικοί πήραν το τηλέφωνο και μίλησαν οι ίδιοι με τις Αρχές. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα και πλέον παραμένει καθηλωμένος στο κρεβάτι. «Δεν μπορώ να ανοίξω το αριστερό μου μάτι, έχω πόνους στην πλάτη και στο χέρι και δεν μπορώ να σηκώσω ούτε ένα ποτήρι νερό», δήλωσε.

Η σύζυγός του βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του, φροντίζοντάς τον. «Τον ρώτησαν πόσες μπουνιές δέχτηκε και είπε: “Δεν ξέρω, αλλά νομίζω περίπου 100”», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο δράστης ήταν πολύ δυνατός και πιθανόν υπό την επήρεια ουσιών ή αλκοόλ.

Ο 29χρονος συνελήφθη λίγα λεπτά μετά την επίθεση και κατηγορείται για βαριά σωματική βλάβη. Την ίδια ώρα, ένοικοι του κτιρίου έχουν ξεκινήσει διαδικτυακή καμπάνια για την οικονομική ενίσχυση του ηλικιωμένου, περιγράφοντάς τον ως «έναν ευγενικό και αφοσιωμένο άνθρωπο που πάντα βοηθούσε τους πάντες», όπως αναφέρει η nypost.

Ο ίδιος, παρά τη δύσκολη κατάσταση, δηλώνει ευγνώμων για τη στήριξη που λαμβάνει: «Είναι μια δύσκολη περίοδος, αλλά έχω ελπίδα. Όλοι στο κτίριο με στηρίζουν και τους ευχαριστώ από καρδιάς».