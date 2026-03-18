Η εικόνα που παρουσιάζει συνοικία του Τελ Αβίβ μετά την επίθεση από το Ιράν παραπέμπει σε εμπόλεμη ζώνη, με τα συντρίμμια και τη σκόνη να έχουν σκεπάσει τα πάντα και τις ζημιές να είναι εκτεταμένες. Από το χτύπημα έχασαν τη ζωή τους δύο ηλικιωμένοι, οι οποίοι δεν πρόλαβαν να σωθούν.

Οι φωτογραφίες που καταγράφουν τη σκηνή αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με τις δυνάμεις ασφαλείας να επιχειρούν μέσα σε ένα διαμέρισμα που έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Εκεί εντοπίστηκαν νεκροί οι δύο Ισραηλινοί, οι οποίοι βρήκαν τραγικό θάνατο μέσα στο σπίτι τους.

תיעוד: הדירה של הזוג שנרצח בנפילה ברמת גן @YoavBorowitz pic.twitter.com/DKDoTcJYTr — כאן חדשות (@kann_news) March 18, 2026

Όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το ηλικιωμένο ζευγάρι προσπάθησε να κατευθυνθεί σε καταφύγιο, προκειμένου να προστατευτεί από την επίθεση, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Η ισχύς της έκρηξης ήταν τέτοια που προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, με κατοίκους να συγκεντρώνονται έξω από το σημείο, την ώρα που σωστικά συνεργεία και δυνάμεις ασφαλείας πραγματοποιούσαν έρευνες και καταγραφή των ζημιών.

Ο δήμαρχος της περιοχής, Κάρμελ Σάμα, μιλώντας στο Channel 14, χαρακτήρισε την κατάσταση ως μια «θανατηφόρα και σκληρή σκηνή».

«Έχουμε να κάνουμε με ένα τρελό καθεστώς που επιτίθεται σε οτιδήποτε κινείται», είπε ο δήμαρχος στα εβραϊκά. «Δεν υπάρχει λόγος να σταματήσουμε, μόνο να αυξήσουμε τον ρυθμό», συμπλήρωσε.