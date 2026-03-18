Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφηκε το πρωί της Τετάρτης 18 Μαρτίου στη Βηρυτό, όταν ισραηλινός βομβαρδισμός έπληξε πολυώροφο κτίριο στο κέντρο της πόλης, οδηγώντας στην ολοκληρωτική κατάρρευσή του.

Το κτίριο, 15 ορόφων, βρισκόταν στην περιοχή Μπασούρα και, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατεδαφίστηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μετά το πλήγμα.

Ο ισραηλινός στρατός προχώρησε στον βομβαρδισμό του κτιρίου, εστιάζοντας στο υπόγειο, όπου φέρεται να αποθηκεύονταν μετρητά από τη Χεζμπολάχ. Σημειώνεται ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ είχαν εκδώσει προειδοποίηση εκκένωσης προς τους κατοίκους περίπου μία ώρα πριν από την επίθεση, καλώντας τους να απομακρυνθούν από την περιοχή, ωστόσο οι ζημιές επεκτάθηκαν σε μεγάλο τμήμα της γύρω περιοχής, σύμφωνα με το Al Jazeera.

🚨🇱🇧 Footage captures the exact moment an Israeli airstrike reportedly slammed into a multi-story building in Beirut’s Bashura neighborhood.pic.twitter.com/tNnbvEYjtg https://t.co/uTG0Uyp2Yb — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 18, 2026