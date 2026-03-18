Η στάση του Ιράν εναντίον της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων δε θα αλλάξει σημαντικά, δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera σε σχόλιά του που αναμεταδόθηκαν σήμερα από ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επισημαίνοντας ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης δεν έχει ακόμα εκφράσει δημοσίως τις απόψεις του για το θέμα.

Ο πρώην ανώτατος ηγέτης αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στην αρχή του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του Ιράν, είχε εκφράσει με θρησκευτικό διάταγμα (φετφάς, φάτουα) στις αρχές της δεκαετίας του 2000 την αντίθεσή του στην ανάπτυξη όπλων μαζικής καταστροφής.

Δυτικές χώρες, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, κατηγορούσαν επί χρόνια την Τεχεράνη ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αν και οι ιρανικές αρχές δηλώνουν ότι το πυρηνικό πρόγραμμά τους προορίζεται αποκλειστικά για μη στρατιωτικούς σκοπούς.

Ο Αραγτσί δήλωσε πως τα θρησκευτικά διατάγματα εξαρτώνται από τον νομικό του Ισλάμ που τα εκδίδει και πρόσθεσε ότι δεν είναι ακόμα σε θέση να κρίνει τις απόψεις του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, για τη νομολογία ή την πολιτική.

«Οι Αμερικανοί παρασύρθηκαν σε αυτόν τον πόλεμο από το Ισραήλ – πιο συγκεκριμένα από τον Νετανιάχου. Νομίζω ότι δεν γνωρίζουν καν ποιος είναι ο απώτερος στόχος τους. Κάθε μέρα λένε κάτι διαφορετικό: αλλαγή καθεστώτος, διαίρεση του Ιράν, κατάρρευση της κυβέρνησης ή άνευ όρων παράδοση» σχολίασε δηκτικά ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών.

«Όλα αυτά βασίστηκαν σε έναν λανθασμένο υπολογισμό. Τώρα το συνειδητοποιούν και έχουν βρεθεί σε μια δύσκολη κατάσταση. Όσοι απαιτούσαν άνευ όρων παράδοση αναγκάζονται τώρα να ζητήσουν βοήθεια – ακόμη και από άλλους – για να ανοίξουν ξανά το Στενό του Ορμούζ, προσκαλώντας χώρες και λέγοντας: ‘’Παρακαλώ βοηθήστε’’» δήλωσε ειρωνικά για τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν αυτόν τον πόλεμο και πρέπει να αναγνωρίσουν το λάθος τους και να τερματίσουν την επιθετικότητά τους» είπε.