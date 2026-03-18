Με διατρητικές κατευθυνόμενες βόμβες, γνωστές και ως «bunker-buster», χτύπησαν οι ΗΠΑ εγκαταστάσεις ιρανικών πυραύλων κατά πλοίων επιφανείας κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

«Πριν από μερικές ώρες, οι αμερικανικές (ένοπλες) δυνάμεις χρησιμοποίησαν με επιτυχία διατρητικές βόμβες 5.000 λιβρών (σ.σ. 2,3 τόνων) εναντίον ιρανικών εγκαταστάσεων πυραύλων κατά μήκος της ακτογραμμής του Ιράν κοντά στα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

«Οι πύραυλοι κρουζ κατά πλοίων επιφανείας σε αυτές τις εγκαταστάσεις ήγειραν κίνδυνο για τη διεθνή ναυσιπλοΐα στα Στενά», πρόσθεσε η CENTCOM.

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 17, 2026

Η μαζική επίθεση που ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε καθώς ο πόλεμος με το Ιράν είχε διακόψει τη ροή της ναυτιλίας μέσω της ζωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού του Περσικού Κόλπου.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε σε αμερικανικά ΜΜΕ ότι τα πυρομαχικά ήταν τα GBU-72 Advanced 5K Penetrator, μία βόμβα που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από αμερικανικά αεροσκάφη το 2021.

Η τεράστια βόμβα αναπτύχθηκε για να «ξεπεράσει τις προκλήσεις των οχυρωμένων, βαθιά θαμμένων στόχων και σχεδιάστηκε τόσο για μαχητικά όσο και για βομβαρδιστικά αεροσκάφη», σύμφωνα με δελτίο τύπου της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας από το 2021.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε το 2023 από τη Βάση της Πολεμικής Αεροπορίας Νέλις, οι αεροπόροι περιέγραψαν τις βόμβες αυτές ως «κάτι που δεν μοιάζει με τίποτα από αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή».

«Πρόκειται για ένα σύστημα καθοδηγούμενο από GPS, αντί για λέιζερ, οπότε είτε βρέχει, είτε έχει ήλιο, είτε χιονίζει – θα χτυπήσει τον στόχο», δήλωνε τότε στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ, τόσο δημόσια όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει επιτεθεί στους Ευρωπαίους συμμάχους – συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου — για την άρνησή τους να βοηθήσουν στην επαναλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.

Οι ΗΠΑ θα «συνεχίσουν να εξαντλούν ραγδαία την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και γύρω από αυτό», δήλωσε ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, διοικητής της CENTCOM, σε βιντεοσκοπημένη δήλωση τη Δευτέρα.

«Η πρόοδός μας παραμένει σταθερή και παραμένουμε σε εγρήγορση έναντι του εχθρού», συνέχισε ο Κούπερ.