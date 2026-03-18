Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι «χρησιμοποίησανμε επιτυχία» πολλαπλές πυρομαχικές μονάδες βαθιάς διείσδυσης βάρους 5.000 λιβρών σε «ενισχυμένες» ιρανικές θέσεις πυραύλων.

Οι πυρομαχικές μονάδες έπληξαν κατά μήκος της ακτής του Ιράν κοντά στα Στενά του Ορμούζ, αναφέρει το US Central Command σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι ιρανικοί πύραυλοι κρουζ κατά πλοίων στις θέσεις αυτές αποτελούσαν κίνδυνο για τη διεθνή ναυσιπλοΐα στα στενά», αναφέρει ο αμερικανικός στρατός».