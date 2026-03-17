Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε αργά το βράδυ της Τρίτης ότι το Ιράν εκτόξευσε άλλη μια σειρά βαλλιστικών πυραύλων προς το Ισραήλ, προκαλώντας την ενεργοποίηση σειρήνων σε όλο το κεντρικό τμήμα της χώρας, στην περιοχή της Ιερουσαλήμ, σε τμήματα της Δυτικής Όχθης και σε ορισμένες περιοχές στο νότιο Ισραήλ.

Additions footage of munitions from a cluster warhead on an Iranian medium-range ballistic missile falling over Central Israel. pic.twitter.com/fGEhTu400l — OSINTdefender (@sentdefender) March 17, 2026

Η υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom αναφέρει ότι δεν έχει λάβει αναφορές για τραυματισμούς μετά την προηγούμενη εκτόξευση, της οποίας πλάνα δημοσίευσε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan, δείχνοντας έναν ιρανικό πύραυλο να διασκορπίζεται πάνω από το κεντρικό Ισραήλ. Παρόλα αυτά, παραμένουν σε λειτουργία ομάδες διασωστών σε διάφορες περιοχές όπου καταγράφηκαν αναφορές για πλήγματα.

Βίντεο δείχνει ζημιές σε αρκετές τοποθεσίες μετά την τελευταία επίθεση με ιρανικούς πυραύλους, συμπεριλαμβανομένου του σιδηροδρομικού σταθμού Σαβιντόρ στην Τελ Αβίβ.

המוקד: נזק רב בתחנת הרכבת סבידור pic.twitter.com/T67XkWE3uG — חדשות המוקד (@hamoked_il) March 17, 2026

Δύο νεκροί στο Ισραήλ

Η υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom ανακοινώνει τον θάνατο δύο ατόμων που είχαν τραυματιστεί σοβαρά από την πρόσκρουση ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου στην προάστια περιοχή Ραμάτ Γκαν του Τελ Αβίβ.

Two killed in Ramat Gan as a result of tonight’s Iranian ballistic missile attack against Central Israel. pic.twitter.com/e5ZRdiwvzg — OSINTdefender (@sentdefender) March 17, 2026

Πύραυλοι και στο Ντουμπάι

Πάνω από δώδεκα πύραυλοι εθεάθησαν νωρίτερα στον ουρανό πάνω από το Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά από πιθανή επίθεση του Ιράν με «προηγμένους βαλλιστικούς πυραύλους» στην προσπάθεια να στοχεύσει το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι.

Over a dozen interceptor missiles seen earlier in the sky over Dubai in the United Arab Emirates, following a possible attack by Iran using “advanced ballistic missiles” in an attempt to target Dubai International Airport. pic.twitter.com/PxI7EQ5N6W — OSINTdefender (@sentdefender) March 17, 2026