Μετά τη δολοφονία του υψηλόβαθμου Ιρανού αξιωματούχου Αλί Λαριτζανί και του επικεφαλής της δύναμης Basij, Γκολάμρεζα Σολεϊμανί, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απηύθυνε μήνυμα προς τον ιρανικό λαό, ενθαρρύνοντας τον να συμμετάσχει στους εορτασμούς του παραδοσιακού Φεστιβάλ Φωτιάς (Chaharshanbe Suri), που ξεκίνησαν το βράδυ της Τρίτης.

Σε δηλώσεις του από τον θάλαμο διοίκησης της Αεροπορίας στην Κίρια του Τελ Αβίβ, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι οι αεροπορικές δυνάμεις του Ισραήλ έχουν πλήξει στόχους στο έδαφος, σε διασταυρώσεις δρόμων και πλατείες πόλεων, με σκοπό να διευκολυνθεί η διεξαγωγή των εορτασμών.

«Τις τελευταίες 24 ώρες, εξοντώσαμε δύο από τους ηγέτες των τρομοκρατών, τους κορυφαίους ηγέτες αυτής της τυραννίας. Τα αεροσκάφη μας χτυπούν τους τρομοκράτες στο έδαφος, στα σταυροδρόμια, στις πλατείες των πόλεων. Ο σκοπός είναι να δοθεί η δυνατότητα στον γενναίο λαό του Ιράν να γιορτάσει τη γιορτή της φωτιάς. Γιορτάστε λοιπόν, και καλό Νορούζ. Σας παρακολουθούμε από ψηλά».

In the past 24 hours, we knocked out two of the terrorist chieftains, the top terrorist chieftains of this tyranny.



Our aircraft are hitting the terror operatives on the ground, in the crossroads, in the city squares.



Το Chaharshanbe Suri θεωρείται από την Ισλαμική Δημοκρατία εθνική γιορτή με προέλευση ειδωλολατρική, ενώ οι εορτασμοί της συχνά συνοδεύονται από διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος.

Ο Νετανιάχου ευχήθηκε επίσης «Καλή Νουρούζ», αναφερόμενος στο παραδοσιακό ιρανικό νέο έτος, το οποίο ξεκινά την Παρασκευή το βράδυ.