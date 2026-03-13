«Να σταματήσουν τον πόλεμο στον Λίβανο», όπου ο ισραηλινός στρατός εντείνει τα πλήγματα, παρότρυνε σήμερα ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, το Ισραήλ και τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ.

«Καλώ με ισχυρό τρόπο τις δύο πλευρές, τη Χεζμπολάχ και το Ισραήλ, να καταλήξουν σε μια κατάπαυση πυρός προκειμένου να σταματήσει ο πόλεμος», δήλωσε ο ίδιος σε επίσκεψή του στη Βηρυτό, πριν προσθέσει: «Δεν είναι τώρα η ώρα για ένοπλες οργανώσεις, είναι η ώρα για ισχυρά κράτη».

«Πραγματικά ελπίζω ότι κατά την επόμενη επίσκεψή μου θα μπορώ να δω έναν Λίβανο σε ειρήνη. Θα μπορώ να επισκεφθώ έναν Λίβανο όπου το κράτος έχει το μονοπώλιο της ισχύος και όπου η εδαφική ακεραιότητα θα έχει αποκατασταθεί πλήρως και θα γίνεται σεβαστή», πρόσθεσε ο Γκουτέρες πριν συναντηθεί με τον Λιβανέζο πρόεδρο, Ζοζέφ Αούν.

«Γνωρίζω ότι οι Λιβανέζοι υποφέρουν πάρα πολύ», δήλωσε ο ίδιος. Ο πόλεμος στον Λίβανο έχει προκαλέσει τον θάνατο 687 ανθρώπων και τον εκτοπισμό περισσοτέρων των 800.000 από τις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

«Δυστυχώς, ο Λίβανος σύρθηκε σε έναν πόλεμο που ο λαός του ποτέ δεν ήθελε», δήλωσε.

Ο Λίβανος μπήκε στη σύγκρουση, όταν η λιβανική σιιτική οργάνωση εξαπέλυσε πυραύλους κατά του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, δηλώνοντας ότι ήθελε να εκδικηθεί τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ σε ισραηλινοαμερικανική επίθεση κατά του Ιράν, προκαλώντας μαζικά ισραηλινά αντίποινα.