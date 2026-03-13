Το Πεντάγωνο έδωσε το «πράσινο φως» για την αποστολή 5.000 πεζοναυτών στη Μέση Ανατολή, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν αναμένεται να μην τελειώσει σύντομα.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ενέκρινε αίτημα της Centcom για την αποστολή τμήματος μιας ομάδας αμφίβιας ετοιμότητας και μιας συνοδευτικής εκστρατευτικής μονάδας πεζοναυτών.

Η The Wall Street Journal έγραψε ότι πέρα από τη μονάδα των πεζοναυτών, θα αποσταλούν και πολεμικά πλοία, ενισχύοντας την παρουσία του αμερικανικού στόλου στην περιοχή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η παραπάνω εξέλιξη έρχεται λίγο μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι είναι απίθανο οι Ιρανοί να εξεγερθούν σύντομα εναντίον του καθεστώτος.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας στο Fox Radio έκρινε πως είναι «πιθανό» ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να «βοηθά λίγο» το Ιράν, όμως άφησε να εννοηθεί πως δεν έχει αντίρρηση σε αυτό.

«Πιστεύω πως είναι πιθανό πως τους βοηθούν λίγο, ναι, το φαντάζομαι», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, προτού προσθέσει: «Και εκείνος πιστεύει πιθανόν πως βοηθάμε την Ουκρανία, έτσι δεν είναι;».

«Το κάνουν και το κάνουμε», συμπλήρωσε στη συνέντευξη που παραχώρησε στο «The Brian Kilmeade Show», σε ύφος που άφηνε να εννοηθεί πως δεν τον προσβάλλει η στήριξη που προσφέρει η Ρωσία στην Τεχεράνη.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Τραμπ είπε πως οι ΗΠΑ δεν έχουν ανάγκη βοήθεια στο θέμα της άμυνας κατά των ντρόουν, όταν ρωτήθηκε εάν η Ουκρανία παρέχει τέτοια βοήθεια.

Επίσης, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις προχώρησαν σε νέα ενημέρωση για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν και της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει περίπου 7.600 επιθέσεις εναντίον του Ιράν από την έναρξη της σύγκρουσης πριν από δύο εβδομάδες.

Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει περίπου 4.700 επιθέσεις κατά του ιρανικού πυραυλικού προγράμματος και περισσότερες από 2.000 επιθέσεις κατά «αρχηγείων και εγκαταστάσεων».

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 380 πτήσεις στον ιρανικό εναέριο χώρο, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Ακόμη, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 1.100 επιθέσεις του ισραηλινού στρατού εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, όπου δραστηριοποιείται η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν περισσότεροι από 380 μαχητές της Χεζμπολάχ.