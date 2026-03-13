Η εξουδετέρωση ενός από τα βαθύτερα και πιο μυστικά πυρηνικά καταφύγια του Ιράν ενδέχεται να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την έκβαση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές ασφαλείας, η πλήρης καταστροφή της εγκατάστασης ίσως απαιτήσει ακόμη και χερσαία επιχείρηση με την αποστολή ειδικών δυνάμεων στο έδαφος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Πρόκειται για την εγκατάσταση με την κωδική ονομασία «Pickaxe Mountain», η οποία βρίσκεται κοντά στη Νατάνζ και εκτιμάται ότι είναι θαμμένη σε βάθος άνω των 100 μέτρων κάτω από ένα ορεινό συγκρότημα.

U.S. intelligence sources say Tehran may have relocated its remaining enriched uranium to a fortified underground facility known as Pickaxe Mountain — a deeply buried bunker that is extremely difficult to penetrate.

Σύμφωνα με πηγές δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών, το βάθος της συγκεκριμένης εγκατάστασης ξεπερνά ακόμη και εκείνο της γνωστής μονάδας εμπλουτισμού ουρανίου στο Φορντό, η οποία είχε βρεθεί στο στόχαστρο αμερικανικών πληγμάτων το περασμένο καλοκαίρι.

Οχυρωμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις και επίμονη στρατηγική της Τεχεράνης

Παρά τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του λεγόμενου «Πολέμου των 12 Ημερών» το περασμένο καλοκαίρι, η Τεχεράνη φαίνεται πως κατάφερε να ενισχύσει εκ νέου την άμυνα των βασικών πυρηνικών της εγκαταστάσεων.

Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον διατηρεί ως βασική προτεραιότητα την αποτροπή της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων από το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα τονίσει ότι το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα αποτελεί κρίσιμο ζήτημα διεθνούς ασφάλειας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις δυτικών αναλυτών, το Ιράν διαθέτει σήμερα περισσότερα από 400 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου σε ποσοστό που πλησιάζει το 60%. Η ποσότητα αυτή, με περιορισμένη περαιτέρω επεξεργασία, θεωρείται επαρκής για την κατασκευή τουλάχιστον 11 πυρηνικών βομβών.

Διασκορπισμένο πυρηνικό υλικό και μυστικές εγκαταστάσεις

Οι υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το πυρηνικό υλικό του Ιράν είναι διασκορπισμένο σε διάφορες τοποθεσίες, κυρίως μεταξύ της υπόγειας εγκατάστασης στο Φορντό και του πυρηνικού συγκροτήματος στο Ισφαχάν.

Παράλληλα, το think tank Foundation for Defense of Democracies (FDD) υποστηρίζει ότι από το 2020 βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή νέας μονάδας εμπλουτισμού στο «Pickaxe Mountain», σε απόσταση περίπου 1,5 χιλιομέτρου από τη βασική εγκατάσταση της Νατάνζ.

Ενδεικτική της μυστικότητας που περιβάλλει το πρόγραμμα είναι και η στάση των ιρανικών αρχών απέναντι στον Ραφαέλ Γκρόσι, γενικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA). Όταν ζήτησε διευκρινίσεις για τις εργασίες στην περιοχή, η απάντηση που φέρεται να έλαβε ήταν πως το θέμα «δεν τον αφορά».

Η Andrea Stricker, αναπληρώτρια διευθύντρια του προγράμματος μη διάδοσης πυρηνικών όπλων του FDD, εκτιμά ότι η επιτυχία των στρατιωτικών επιχειρήσεων εξαρτάται από τον έλεγχο της συγκεκριμένης εγκατάστασης.

Όπως δήλωσε στη New York Post, η σύγκρουση δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένη αν δεν εξουδετερωθεί το οχυρό στο «Pickaxe Mountain» και αν δεν κατασχεθούν ή καταστραφούν τα αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου.

Καθώς το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ανθεκτικό απέναντι σε αεροπορικά πλήγματα, ορισμένοι αναλυτές θεωρούν ότι η αποστολή χερσαίων δυνάμεων ίσως αποτελέσει τη μόνη λύση για την πλήρη εξουδετέρωση των εγκαταστάσεων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αν και απέφυγε να μιλήσει για άμεση ανάπτυξη στρατευμάτων, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο στο μέλλον. «Κάποια στιγμή ίσως το κάνουμε. Δεν το κάναμε τώρα, αλλά ίσως το κάνουμε αργότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του το περασμένο Σαββατοκύριακο.