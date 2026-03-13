Νέες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν έδωσε στη δημοσιότητα ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, αναφέροντας ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ φέρεται να είναι τραυματισμένος και πιθανόν παραμορφωμένος.

Σε δηλώσεις του, ο Πιτ Χέγκσεθ παρουσίασε την εκτίμηση των αμερικανικών αρχών σχετικά με την κατάσταση του Ιρανού ηγέτη, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για την υγεία του. «Γνωρίζουμε ότι ο νέος λεγόμενος, όχι και τόσο ανώτατος, ηγέτης είναι τραυματισμένος και πιθανόν παραμορφωμένος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος διορίστηκε για να διαδεχτεί τον πατέρα του στην ηγεσία του Ιράν, εξέδωσε χθες την πρώτη του επίσημη δήλωση μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Ωστόσο, η δήλωση δεν συνοδεύτηκε από δημόσια εμφάνιση του ίδιου, ενώ δεν ήταν εκείνος που την ανέγνωσε προσωπικά.

Η απουσία του από δημόσια παρουσία κατά την ανακοίνωση της πρώτης του δήλωσης έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, την ώρα που οι δηλώσεις του Πιτ Χέγκσεθ ενισχύουν τις αναφορές ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν ενδέχεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά.

«Το Ιράν διαθέτει άφθονες κάμερες και άφθονα μέσα ηχογράφησης. Γιατί λοιπόν μια γραπτή δήλωση; Νομίζω ότι ξέρετε γιατί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας.

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας: «Ο πατέρας του είναι νεκρός. Είναι φοβισμένος, είναι τραυματισμένος, βρίσκεται σε φυγή και δεν έχει νομιμοποίηση. Είναι ένα χάος για αυτούς». Στην ίδια τοποθέτηση, ο Πιτ Χέγκσεθ υποστήριξε ότι υπάρχει αβεβαιότητα ακόμα και μέσα στο ίδιο το ιρανικό καθεστώς σχετικά με το ποιος έχει τον πραγματικό έλεγχο της κατάστασης.

«Ποιος έχει την εξουσία; Το Ιράν μπορεί να μην γνωρίζει καν. Με κάθε ώρα που περνά, γνωρίζουμε και γνωρίζουν και εκείνοι ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του κακού καθεστώτος τους καταρρέουν», δήλωσε.

Στο πλαίσιο των ίδιων δηλώσεων, ο Πιτ Χέγκσεθ δέχθηκε επίσης ερώτηση σχετικά με το γιατί δεν συνοδεύονται πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, παρά το γεγονός ότι, όπως έχει αναφέρει ο ίδιος, ο αμερικανικός στρατός διαθέτει αεροπορική και ναυτική υπεροχή έναντι του Ιράν.

Απαντώντας, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας υποστήριξε ότι οι σχεδιασμοί υπάρχουν, αλλά η εφαρμογή τους γίνεται με τρόπο που θεωρείται στρατηγικά πιο αποτελεσματικός. «Το σχεδιάζουμε», ανέφερε, προσθέτοντας όμως ότι «θέλουμε να το κάνουμε διαδοχικά, με τρόπο που να έχει το μεγαλύτερο νόημα για αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε».

Ο Πιτ Χέγκσεθ επέκρινε επίσης πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες του παρελθόντος, χαρακτηρίζοντάς τους «ανόητους», επειδή έθεταν συγκεκριμένες προθεσμίες για στρατιωτικές κινήσεις, κάτι που, όπως είπε, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποτυχία. «Γνωρίζουμε ακριβώς τι διαμορφώνουμε και γιατί στέλνουμε αυτά τα μηνύματα, εργαζόμενοι σε όλο το εύρος της επιχείρησης», σημείωσε.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, τόνισε ότι τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν εξαρχής βασικό σημείο προσοχής για τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Τα Στενά του Ορμούζ είναι κάτι στο οποίο δίνουμε προσοχή από την αρχή και ο αμερικανικός λαός μπορεί να είναι βέβαιος ότι θα διασφαλίσουμε πως τα συμφέροντά μας θα προωθηθούν», δήλωσε.

Τραμπ: Θα τους πλήξουμε πολύ σκληρά

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνοδεύσουν πλοία προκειμένου να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, αν χρειαστεί, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News και η οποία προβλήθηκε σήμερα, ενώ πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον θα πλήξει το Ιράν «πολύ σκληρά στη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας».

Όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα προσφέρουν βοήθεια στα δεξαμενόπλοια που περνούν από τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ απάντησε: «Θα το κάναμε αν χρειαζόταν, αλλά, ξέρετε, ελπίζω ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλά. Θα δούμε τι θα συμβεί». Δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες.

«Θα τους πλήξουμε πολύ σκληρά στη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στο Ιράν στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Fox & Friends».

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέα ομοβροντία πυραύλων προς το Ισραήλ

Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε νέα ομοβροντία πυραύλων προς το Ισραήλ, κατά την 14η ημέρα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με την Ισλαμική Δημοκρατία.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανακοίνωσε, χωρίς να υπεισέλθει προς το παρόν σε λεπτομέρειες, την «έναρξη νέου κύματος εκτόξευσης ιρανικών πυραύλων προς τα κατεχόμενα εδάφη», όρο που χρησιμοποιεί το Ιράν για να αναφερθεί στο Ισραήλ, το οποίο δεν αναγνωρίζουν οι ιρανικές αρχές.

Το Ιράν θα «δώσει ένα αξέχαστο μάθημα» στις ΗΠΑ και το Ισραήλ μετά την επίθεσή τους στην Ισλαμική Δημοκρατία, δήλωσε παράλληλα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγαΐ, αναφερόμενος στην προηγούμενη σύγκρουση με το Ισραήλ τον Ιούνιο, που τερματίστηκε ύστερα από 12 ημέρες πολέμου.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι σθεναρά αποφασισμένες να δώσουν στον εχθρό ένα αξέχαστο μάθημα», πρόσθεσε ο Μπαγαΐ, σε δήλωσή του που επικαλέστηκε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Isna.