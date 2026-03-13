Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε η 31η αγωνιστική της Euroleague. Στο Βελιγράδι ο ψυχωμένος Ερυθρός Αστέρας νίκησε με 79-73 την Φενέρμπαχτσε βάζοντας έτσι τέλος στο νικηφόρο σερί της Τουρκικής ομάδας.

Η Φενέρ παρά την ήττα παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογία με 22-8 με δεύτερο τον Ολυμπιακό με δύο νίκες απόσταση (20-11) και ενώ ακολουθεί το μεταξύ τους εξ αναβολής παιχνίδι στο ΣΕΦ την προσεχή Τρίτη 17 Μαρτίου.

Από εκεί και πέρα, η Μπαρτσελόνα ηττήθηκε στην έδρα της από την Χάποελ Τελ Αβίβ με 75-80 και έτσι ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στην 9η θέση της βαθμολογίας μαζί με Ζάλγκιρις και Μονακό. Τέλος, η Αρμάνι επικράτησε στο Μιλάνο της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 96-87.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 31ης αγωνιστικής:

Τετάρτη (11/2)

Βίρτους Μπολόνια-Παρτίζαν 82-88

Πέμπτη (12/3)

Μονακό-Ολυμπιακός 81-80

Ντουμπάι-Μπασκόνια 100-94

Μπάγερν Μονάχου-Εφές 80-81

Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια 96-79

Παναθηναϊκός-Ζάλγκιρις 92-88

Παρί-Βιλερμπάν 90-81

Παρασκευή (13/3)

Ερυθρός Αστέρας-Φενέρμπαχτσε 79-73

Μπαρτσελόνα-Χάποελ Τελ Αβίβ 75-80

Αρμάνι Μιλάνο-Μακάμπι Τελ Αβίβ 96-87