Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 23χρονου που παρουσιάστηκε στην Ασφάλεια για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά.

Αρχικά, ο νεαρός υποστήριξε πως του έστησαν ενέδρα, σύμφωνα με το grtimes.gr, καταθέτοντας ότι δέχθηκε επίθεση από ομάδα τουλάχιστον πέντε ατόμων, ανάμεσα στα οποία ήταν και ο 20χρονος.

Δήλωσε επίσης πως «θόλωσε» προσπαθώντας να αμυνθεί και πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει.

«Ξαφνικά, είδα πέντε άτομα και άρχισαν να μου επιτίθενται με γροθιές. Προσπάθησα να αμυνθώ, αλλά έπεσα κάτω. Τότε, είδα στο έδαφος ένα μαχαίρι, το πήρα στο χέρι μου και στην προσπάθεια να αμυνθώ, το χρησιμοποίησα χωρίς να γνωρίζω ποιον χτυπάω», φέρεται να κατέθεσε, σύμφωνα με το Mega.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος είπε, όμως, ότι ο 23χρονος άλλαξε την κατάθεσή του, αναφέροντας ότι κουβαλούσε ο ίδιος το μαχαίρι, πως δέχτηκε επίθεση από τρία και όχι πέντε άτομα, όπως και ότι γνώριζε το θύμα.

«Εγώ το θύμα το γνώριζα», φέρεται να είπε και να συνέδεσε την επίθεση με χτύπημα τον Νοέμβριο που έγινε στο κατάστημα του πατέρα του, όπου είχαν προκληθεί ζημιές.

Επίσης, το Star δημοσίευσε φωτογραφία του 23χρονου που παρουσιάστηκε μαζί με τον δικηγόρο του στην Ασφάλεια και τελικά συνελήφθη για τη δολοφονία του 20χρονου.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική έρευνα

Δύο τραύματα από μαχαίρι φέρει ο 20χρονος που δολοφονήθηκε χθες το βράδυ στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Με βάση όσα έγιναν γνωστά, τα τραύματα εντοπίζονται στην αριστερή πλευρά του θώρακα και στη δεξιά πλευρά της πλάτης.

Η εξέταση έγινε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΑΠΘ, όπου μεταφέρθηκε η σορός.

Παράλληλα, λήφθηκαν δείγματα για τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με τη διενέργεια αξονικής τομογραφίας.

Νωρίτερα, η ιατροδικαστής πραγματοποίησε αυτοψία στο σημείο του φονικού, ακολουθώντας τη διαδρομή που φέρεται να διένυσε ο 20χρονος μέχρι να καταρρεύσει στο πεζοδρόμιο της οδού Αργοναυτών.