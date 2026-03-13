Κοινή έρευνα πραγματοποιεί το Τμήμα Δίωξης Ανθρωποκτονιών και αυτό της Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας για τη δολοφονική επίθεση στον 20χρονο οργανωμένο οπαδό του ΠΑΟΚ αργά το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμαριά.

Αυτό καθώς δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο στους αστυνομικούς τι έχει συμβεί, μιας και οι δύο φίλοι του που προσήχθησαν για να καταθέσουν στην ΕΛ.ΑΣ. μέχρι στιγμής δεν έχουν δώσει κάποιο ουσιαστικό στοιχείο. Λόγω της οπαδικής ταυτότητας του 20χρονου, αλλά και του γεγονότος ότι σε κοντινή απόσταση από το σημείο της δολοφονίας, μένει γνωστός οπαδός αντίπαλης ομάδας της Θεσσαλονίκης, έχει ως αποτέλεσμα να εξετάζεται το ενδεχόμενο συμπλοκής χούλιγκαν που κατέληξε σε θανάσιμο τραυματισμό.

Επειδή, όμως, το όνομα του 20χρονου περιλαμβανόταν και στη δικογραφία του ΤΔΕΕ Παύλου Μελά για τους «αυτόκλητους τιμωρούς παιδόφιλων», οι αστυνομικοί εξετάζουν και προς αυτή την κατεύθυνση. Άλλωστε, ο νεκρός φέρεται να είχε συμμετάσχει σε αρκετές από τις τουλάχιστον 10 ενέδρες που είχαν γίνει σε άτομα που μέσω social media έκλεισαν ραντεβού για να συνευρεθούν με ανήλικα κορίτσια στο άλσος Μετεώρων.

Να σημειωθεί ότι η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη, τόσο με αναζήτηση βίντεο όσο και με καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, αλλά και των δύο φίλων του 20χρονου που διακρίνονται σε βίντεο να τρέχουν λίγο μετά το μαχαίρωμα.

Οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας νεαρός άντρας φέρεται να ταυτοποιήθηκε για εμπλοκή στην υπόθεση δολοφονίας του 20χρονου. Κατά τις πληροφορίες αυτές, το συγκεκριμένο άτομο αναζητείται από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος που διενεργούν τις έρευνες.

Τα βίντεο από την επίθεση

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι άγνωστοι, με καλυμμένα χαρακτηριστικά, έστησαν ενέδρα στον 20χρονο και τον τραυμάτισαν θανάσιμα με μαχαίρι στην πλάτη.

Η στιγμή της διαφυγής της παρέας του θύματος:

Το νεαρό θύμα εντοπίστηκε μετά τις 22:00 το βράδυ αιμόφυρτο στο οδόστρωμα επί της οδού Αργοναυτών.

Διασώστες του ΕΚΑΒ επιχείρησαν επί τόπου να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, με τον 20χρονο να μεταφέρεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Γύρω στις 00:30 μετά τα μεσάνυχτα, η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε ότι ο νεαρός είχε καταλήξει.

Σε βίντεο που μετέδωσε η ΕΡΤ, φαίνεται ο νεαρός, αφού έχει δεχτεί θανάσιμη μαχαιριά στον πνεύμονα, να κάνει κάποια βήματα και στη συνέχεια να σωριάζεται στο έδαφος δίπλα στον κάδο. Οι στιγμές που καταγράφονται είναι ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά το μαχαίρωμα. Δύο φίλοι του νεαρού τρέχουν για να φύγουν από το σημείο και ακολουθεί τελευταίος ο 20χρονος, ο οποίος παραπατάει από τη συμπλοκή και το μαχαίρωμα. Στο βίντεο φαίνεται να πέφτει δίπλα στον κάδο λιπόθυμος.