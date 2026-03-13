Οι σοροί των 84 Ιρανών ναυτών που ανασύρθηκαν από τη θάλασσα στα ανοικτά της Σρι Λάνκα αφού η φρεγάτα τους τορπιλίστηκε από αμερικανικό υποβρύχιο την προηγούμενη εβδομάδα θα επαναπατριστούν σήμερα, έγινε γνωστό από το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

«Όλες οι διαδικασίες που απαιτούνταν έχουν ολοκληρωθεί και οι (σοροί των) Ιρανών μεταφέρονται σε ειδικό αεροσκάφος προκειμένου να επαναπατριστούν», δήλωσε στο AFP ο Τουσάρα Ροντρίγκο εκπρόσωπος του υπουργείου.

«Οι 32 ναύτες που διασώθηκαν από το Πολεμικό μας Ναυτικό θα παραμείνουν στη Σρι Λάνκα», πρόσθεσε.

Στις 4 Μαρτίου η ιρανική φρεγάτα Dena βυθίστηκε στον Ινδικό ωκεανό, στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, αφού χτυπήθηκε από τορπίλη αμερικανικού υποβρυχίου την ώρα που επέστρεφε στο Ιράν από στρατιωτικά γυμνάσια που είχε οργανώσει η Ινδία.

Οι αρχές της Σρι Λάνκα είχαν ανακοινώσει ότι διέσωσαν 32 από τα 130 με 180 μέλη του πληρώματος της φρεγάτας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα η Τεχεράνη και το Κολόμπο, και ανέσυραν 84 πτώματα.

Δέκα από 32 διασωθέντες ναύτες του Dena εξακολουθούν να νοσηλεύονται, ενώ οι 22 άλλοι έχουν μεταφερθεί σε αεροπορική βάση του στρατού.

Εξάλλου οι αρχές της Σρι Λάνκα δέχθηκαν, μία ημέρα μετά τον τορπιλισμό του Dena, τα 219 μέλη πληρώματος του πλοίου επιμελητειακής υποστήριξης Bushehr, το οποίο ανέφερε πρόβλημα στον κινητήρα του την ώρα που επέστρεφε στο Ιράν από την ίδια ναυτική άσκηση στην Ινδία.

Ο πρόεδρος της Σρι Λάνκα Ανούρα Κουμάρα Ντισαναγιάκε δικαιολόγησε την απόφασή του επικαλούμενος ανθρωπιστικούς λόγους.

Από την πλευρά της η ίδια έχει προσφέρει καταφύγιο στο τρίτο ιρανικό πολεμικό πλοίο που συμμετείχε στα ναυτικά γυμνάσια, το αμφίβιο αποβατικό πλοίο Lavan και τα 183 μέλη του πληρώματός του.