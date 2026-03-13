Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να συμπληρώνει δύο εβδομάδες, η Κύπρος παραμένει σε κατάσταση συναγερμού. Σήμερα ήχησαν και πάλι οι σειρήνες στο Ακρωτήρι και εστάλη μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής που τους προειδοποιεί ότι «υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας».

«Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης.

Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα.

Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες», αναφέρει το μήνυμα, σύμφωνα με το cyprustimes.com.

Λίγα λεπτά αργότερα, πάντως, ο συναγερμός έληξε, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει τι είχε συμβεί.