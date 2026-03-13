Στη σύλληψη ενός 55χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έπειτα από καταγγελία για βιασμό και απόπειρα βιασμού σε βάρος 52χρονης.

Όπως έγινε γνωστό, η Άμεση Δράση κλήθηκε χθες το βράδυ, μετά από καταγγελία της γυναίκας ότι ο 55χρονος εισήλθε βίαια στο διαμέρισμά της και αποπειράθηκε να τη βιάσει. Η 52χρονη φέρεται να αντέδρασε και κατάφερε να τον κλειδώσει μέσα στο σπίτι, μέχρι να φτάσουν στο σημείο οι αστυνομικοί.

Παράλληλα, σύμφωνα με την καταγγελία της 52χρονης και όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο ίδιος άνδρας φέρεται να την είχε βιάσει λίγα 24ωρα νωρίτερα μέσα στο ίδιο το διαμέρισμά της, απειλώντας την να μην καταγγείλει το περιστατικό στις αρχές.

Ο 55χρονος, αλβανικής καταγωγής, οδηγείται στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης.