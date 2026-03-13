Σε αναζήτηση νέων νομικών ερεισμάτων για την επιβολή δασμών φέρεται να βρίσκεται η κυβέρνηση Τραμπ. Μετά την ακύρωση των προηγούμενων δασμών από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, η Ουάσιγκτον στρέφεται τώρα στο Άρθρο 301. Συγκεκριμένα, ξεκίνησε έρευνες σε βάρος 60 οικονομιών για το ζήτημα της καταναγκαστικής εργασίας, χρησιμοποιώντας τες ως μοχλό πίεσης.

«Οι έρευνες αυτές θα καθορίσουν αν ξένες κυβερνήσεις έχουν λάβει επαρκή μέτρα για να απαγορεύσουν την εισαγωγή αγαθών που παράγονται με καταναγκαστική εργασία και πώς η αποτυχία να εξαλείψουν αυτές τις φρικτές πρακτικές έχει αντίκτυπο στους εργάτες και τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ», ανέφερε σε δήλωσή του ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ.

Ο κατάλογος των 60 χωρών και οικονομιών περιλαμβάνει μερικούς μείζονες εμπορικούς εταίρους και συμμάχους των ΗΠΑ, όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, η ΕΕ, η Βρετανία, το Ισραήλ, η Ινδία, το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία. Η Κίνα και η Ρωσία περιλαμβάνονται επίσης στον κατάλογο.

Μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, ο Τραμπ επέβαλε δασμούς 10% για 150 ημέρες βάσει του Άρθρου 122 του Εμπορικού Νόμου του 1974. Προχθές, Τετάρτη, η κυβέρνησή του ανακοίνωσε ότι αρχίζει έρευνες για υπερβολική βιομηχανική παραγωγή σε βάρος 16 μείζονων εμπορικών εταίρων.

Οι ΗΠΑ είχαν ήδη λάβει μέτρα εναντίον των ηλιακών συλλεκτών και άλλων αγαθών από την κινεζική περιφέρεια Σιντζιάνγκ βάσει του Νόμου για την Πρόληψη της Καταναγκαστικής Εργασίας Ουιγούρων, που θεσπίστηκε από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Ο Γκριρ δήλωσε ότι θέλει άλλες χώρες να θέσουν σε εφαρμογή απαγορεύσεις προϊόντων που παράγονται με καταναγκαστική εργασία.

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν πως οι κινεζικές αρχές έχουν δημιουργήσει στρατόπεδα εργασίας για τους Ουιγούρους και άλλους μουσουλμάνους. Το Πεκίνο αρνείται τις κατηγορίες αυτές, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Ο Γκριρ δήλωσε πως ελπίζει να ολοκληρωθούν οι έρευνες που διεξάγονται βάσει του Άρθρου 301 πριν εκπνεύσουν τον Ιούλιο οι προσωρινοί δασμοί του Τραμπ.